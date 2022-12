Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 6. helyen: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton 240 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, 4 harmadik és 5 második helyezést gyűjtött be a Mercedes W13-mal, az időmérős párharcot 13-9-re nyerte meg George Russell-lel szemben.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Hamilton két szerkesztőnk szigorúbb értékelése miatt került csapattársa, George Russell mögé a listán.

Egri Dávid

Ha csak a konkrét számokat vesszük alapul a brit pilóta 2022-es idényében, akkor valóban ez volt az eddigi legrosszabb F1-es szezonja. A számok viszont közel sem mutatják meg a teljes történetet. Lewis Hamilton ugyanis nehezen és kissé küszködősen kezdte az évet, aminek saját elmondása szerint az autóval való kísérletezgetéshez volt köze. Ahogy azonban a Mercedes kezdett úrrá lenni a gondokon, úgy a hétszeres bajnok is visszatért a csatába, elkezdte gyakrabban legyőzni George Russellt, és az utolsó futamokon már különösen jól ment. Megmutatta, hogy a gyorsasága semmit sem kopott, csupán az autó nem tette lehetővé, hogy mindezt demonstrálni tudja. Mindezektől függetlenül azért mégis kikapott házon belül, ami nála nagyon ritkán fordul elő, és voltak olyan pillanatok is, amikor nem a legjobb önmagát adta. Ez azonban érzésem szerint csak egy haloványabb fejezet volt a történetében, és 2023-ban ismét ott lehet majd, ahol megszokhattuk őt.

Kolláth Benjámin

A Mercedesnek ez egy pokoli év volt, főleg az első fele, amikor sehogy sem tudtak felülemelkedni a W13-as pattogásán. Aztán az év végére már megtalálta a formáját a csapat, Lewis Hamilton azonban, főleg az év első felében rendre csapattársa, George Russell mögött találta magát, ami jól mutatja, hogy a fiatalabb versenyző tudott jobban alkalmazkodni a nehezebb körülményekhez (a három év a Williamsnél itt azért megmutatkozott). Aztán ahogy zökkenőmentes lett az autó, Hamilton is magára talált és a nyártól kezdve már nagyrészt ő vezette a csapatot, az viszont egyelőre aggasztó jel lehet a számára, hogy a klasszisteljesítményt egyelőre itt-ott mutató Russell első évében a Mercedesnél már jobb idényt futott nála.

Köles István Ákos

Nehéz behatárolni, hogy az év elején milyen arányban felelt Hamilton csalódást keltő teljesítményéért az, hogy éppen egy adott beállítással kísérleteztek a Mercedesnél és az, hogy a W13 egyébként is egy talicska volt, amíg a Mercedes el nem engedte a valóságban elérhetetlen szélcsatornás adatok csábító hívását. Az, hogy Szaúd-Arábiában kiesett a Q1-ben, vagy ahogyan Imolában majdnem a teljes futamra beragadt Pierre Gasly AlphaTaurija mögé, elnézhetetlen, de az év összességét figyelembe véve így is gyakrabban maximalizálta az autó relatív teljesítményét az élcsapatok második számú pilótáival szemben. Russell alkalmanként szerencsésebb volt, és az egyéni hibái kevésbé voltak súlyosak, mint Hamiltoné, miközben mindketten óriási mentális erőről tettek tanúbizonyságot azzal, hogy egy ennyire mostoha autóban is megőrizték a nyugalmukat idén.

Gyémánt Péter

A Mercedes számára is nehezen indult a szezon, de Hamilton számára még ennél is nehezebben: Russell gyorsan meg tudott lógni előle a pontversenyben, igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy még Russellnek általában szerencséje volt a stratégiával, addig Hamiltonnak nem – de volt már ez fordítva is a hétszeres világbajnok pályafutása során.

A szezon második felében új erőre kapott Hamilton, több remek teljesítményt is láthattunk tőle, az időmérőkön pedig fordítani is tudott Russell-lel szemben. Semleges szurkolóként nagyon örülnék, ha egy erős Mercedest látnánk jövőre, mert abban biztos vagyok, hogy kemény belső csatát fogunk látni a csillagos alakulatnál.