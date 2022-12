Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 4. helyen: George Russell

George Russell 275 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a Brazil Nagydíjon aratott győzelme mellett további 7 dobogós helyezést szerzett. Az időmérős párharcban 9-13-ra maradt alul Lewis Hamiltonnal szemben.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Russell kirobbanthatatlan volt a 4. helyről, minden szerkesztőnk jobbnak ítélte a szezonját Hamiltonénál.

Egri Dávid

A dobogó legalsó foka szerintem George Russellt illeti meg, aki ugyan egy általa nagyrészt ismert közegbe érkezett idén, de lényegében hibátlanul ugrott fel a mezőny végéből az élmezőnybe, és nagyon szépen teljesített Lewis Hamilton oldalán, akit ráadásul le is tudott győzni a szezon végi összesítésben. Az év első felében mutatott kiegyensúlyozottsága bámulatos volt, és ő szállította a Mercedes egyetlen idei sikerét, méghozzá meggyőző teljesítménnyel, így kíváncsian várhatjuk, meddig képes még fejlődni most, hogy már eltöltött egy idényt a „nagyok” között.

Kolláth Benjámin

Russell szintén azok közé tartozik, akik egy jobb autóval (például amilyen a Mercedes W13-asa év végén volt) a világbajnoki címért küzdhetnének, legalábbis első Mercedeses évében nyújtott teljesítményével ezt egyértelművé tette. Az oké, hogy Hamiltont megverte (bár elsősorban addig volt jobb, amíg a Mercedes is szenvedett, az év vége felé már rendszeresen előtte végzett a hétszeres világbajnok), és hogy egy tankönyvbe illő teljesítménnyel a 100%-ot hozta ki a Brazil Nagydíjból, de ahol nem volt esélye a legjobbak közé kerülni, ott is viszonylag konzisztensen teljesített. Az, hogy nem hagyta, hogy a Mercedes nehéz időszaka befolyásolja, mindenképp jó jel, viszont a már a Williamsnél is bemutatott apró hibák ma is megvannak nála, szóval még nem fenékig tejfel minden, de a jövő nagyon ígéretes a számára.

Köles István Ákos

Russell saját bevallása szerint is arra számított, hogy a várva várt promóciója után végre dobogós helyezésekért, futamgyőzelmekért, a világbajnoki címért harcolhat majd, ehelyett mehetett vissza a lövészárokba, hogy 3 borzalmas Williams után ezúttal egy borzalmas Mercedes rejtelmeit tárja fel. Az, ahogyan az év elején folyamatosan olya pozíciókba hozta a W13-at – kis szerencsével, ahol pusztán az tempója alapján nem lehetett volna, miközben folyamatosan Hamilton előtt végzett, lenyűgöző volt. A Hungaroringen szerzett pole-ja, a Zandvoortban villámgyorsan meghozott stratégiai döntése, a hibátlan vezetése az élen Brazíliában mind olyan pillanatok voltak, amelyek egy leendő világbajnokhoz illenek. Az olyan felesleges hibákat, mint Schumacher (Szingapúr) vagy Sainz (USA) kilökése, minden bizonnyal orvosolni fogja, de így is magasan fölülmúlta a várakozásainkat azzal, hogy legyőzte csapaton belül Hamiltont.

Gyémánt Péter

Meglehetősen gyorsan illeszkedett be a Mercedes csapatába, és bár láttunk tőle néhány hibát a kerék a kerék elleni csatákban, a „tisztesen helytállt” elég finom kifejezés a fiatal brit idei teljesítményére. Ő szállította a Mercedes idei egyetlen győzelmét, és a Hungaroringen az első pole-ját is megszerezte. A pontversenyben Hamilton előtt végzett, de nyilvánvalóan ez nem garantálja, hogy jövőre is összejön neki ez a bravúr. Arra számítok, hogy kemény csatát fogunk látni a Mercedesen belül, győzzön a jobbik!