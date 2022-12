Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 3. helyen: Charles Leclerc

Charles Leclerc 308 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a 3 futamgyőzelme mellett 8 további dobogós helyezést ért el, miután a Ferrari 2018 óta először ismét olyan autót készített, amivel (ideiglenesen) harcolhattak a világbajnoki címért. Az időmérős párharcot

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Leclerc és a listánk második helyezettje között egyetlen egy értékelés döntött, nem a Ferrari üdvöskéjének javára.

Egri Dávid

A monacóinak most először volt része valódi bajnoki harcban, de a Ferrari többnyire cserbenhagyta őt, ezért a reális esélye hamar elillant. Persze ő is elkövetett néhány kisebb-nagyobb hibát, de a tempójára nem lehetett panasz az év során, amikor az autó is partnere volt ebben. Az időmérők királyának ugyan a futamokat tekintve talán még van miben fejlődnie, de egy jobb háttérrel már idén megszorongathatta volt Verstappent, ezért kíváncsian várhatjuk, hogy mit hoz számára 2023.

Kolláth Benjámin

Leclerc-nek soha nem volt akkora sansza még a bajnoki cím megszerzésére, mint 2022-ben, ugyanakkor még nem is volt akkora balszerencséje, mint 2022-ben. Valószínűleg akkor sem nyert volna végül, ha a Ferrari nem követ el mindent, hogy hátráltassa – tényleg, sokszor már szándékosnak tűnt az az egyenletesség, ahogyan baklövést baklövésre halmozott a csapat, általában az ő kárára -, de ő ennek ellenére, foggal-körömmel küzdött és szinte minden szituációból ki tudta hozni a maximumot, ráadásul a szezon második felében meg tudta tartani a világbajnoki második helyet úgy, hogy Pereznek egy jobb autóval volt esélye megszerezni azt tőle. Jó kérdés, hogy Frederic Vasseur érkezésével megszűnnek-e a gyermekbetegségek, amik nélkül sokkal nagyobb esélye lenne fellépni Verstappen ellen. Ha igen, és az autó fejlesztése is jól alakul, akkor Leclerc az egyik legalkalmasabb arra, hogy letaszítsa trónjáról a hollandot.

Köles István Ákos

Leclerc a jobb napjain idén is villámgyors volt, azonban ennél többre lesz szükség tőle, ha tényleg le akarja győzni Verstappent. Óriási mentális kapacitásra lett volna szüksége ahhoz, hogy az esélyeit aláásó csapatára is figyeljen, miközben a mezőny legjobb formában lévő pilótája ellen kellett teljesítenie a pályán. Az, hogy már az év negyedik versenyén nagyot hibázott, véleményem szerint azonnal előrevetítette a vereségét. Leclerc később sem volt elég éles az autóban ahhoz, hogy fölülírja a csapata akaratát, amire még Sainz is képes volt idén. Természetesen ezen a szinten ő is elvárhatná, hogy a Ferrari ne szabotálja rosszabbnál rosszabb stratégiai hívásokkal a versenyeit, de Monacóban és Silverstone-ban is olyan kulcspillanatokban kellett volna a sarkára állnia, amelyek kulcsfontosságúak lehettek volna a bajnoki csata szempontjából. Így azonban nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodott, és a legjobb hétvégéin már megmutatta, hogy ő is a mezőny egyik legjobb versenyzőjévé válhat. Ahogyan Ausztriában háromszor is megelőzte Verstappent, egyszerűen gyönyörű volt, és bár csak „az első vesztes” címért hajtott Abu-Dzabiban, ahogyan a gumikat zabáló F1-75-tel is megcsinálta az egykiállásos stratégiát, szintén egy leendő ász kvalitásairól tett tanúbizonyságot.

Gyémánt Péter

Összességében elég jól teljesített Leclerc, de mégis van mit felróni a monacói pilótának. Az imolai és a franciaországi hibája is hozzájárult ahhoz, hogy már féltávnál se legyen valós esélye a világbajnoki címre, hiába kezdték jól az évet. Természetesen – ahogy utóbb kiderült - a néhány egyéni és a jóval több csapathiba nélkül sem lehetett volna világbajnok a monacói, ennek ismeretében nagyon fontos tanulóév volt ez számára, hiszen a szezon első felében még reálisnak tűnt, hogy a végső harc részese lehet, az ezzel járó nyomást pedig valószínűleg még szoknia kell.