Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 20. helyen: Nicholas Latifi

Nicholas Latifi harmadik, egyben minden bizonnyal utolsó Forma-1-es szezonját teljesítette 2022-ben a Williams pilótájaként. Latifi mindössze kétszer győzte le időmérőn csapattársát, Alex Albont, de az utolsó F1-es szezonját is pontszerzéssel zárta, amikor egy remek stratégiai döntés után Japánban a 9. helyen intették le.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Nicholas Latifi mindenkinél a 20., legutolsó helyen szerepelt.

Dorogi László

Jött, látott, és nem győzött (meg senkit arról, hogy tényleg a Forma-1-ben van a helye). Tény

és való, a 2021-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj minden bizonnyal mély nyomokat hagyott

benne lelkileg, de egyáltalán nem tudta megközelíteni csapattársa, Alexander Albon

teljesítményét, aki ráadásul egy év szünet után tért vissza. Nem találta meg a ritmust, s bár

pontot sikerült szereznie, az sem feltétlenül rajta múlt. Latifi valószínűleg távozásával végleg

búcsút int a száguldó cirkusznak, de legalább sikerült egy emlékezetes momentummal

megajándékozni a troll GOAT-fanokat, amikor az élen végzett a harmadik szabadedzésen a

Hungaroringen.

Egri Dávid

Latifi idei évéből nem sok pozitívumot lehet megemlíteni, egyértelműen ő volt a mezőny leglassabb versenyzője, még csapattársától is jelentősen elmaradt, és olykor kínos volt hallgatni a magyarázatait. Ha összességében nézzük, talán ez volt a legrosszabb F1-es szezonja, és nem tudott építkezni a tavalyi, javuló formájára. Nem igazán tudta megmutatni, hogy ennél több is rejlik benne, egy-egy apró villanás pedig ezen a szinten már nem elég, így nem meglepő, hogy a szezon végén távoznia kellett a Williamstől.

Kolláth Benjámin

Latifi 2020-as csatlakozása óta nem sokat mutatott sokat a Forma-1-ben, már az meglepett, hogy 2021-ben maradhatott a Williamsben, az, hogy az új befektetők érkezésével (és ezzel az anyagi helyzet rendeződésével) 2022-ben is vele számoltak, még jobban. De volt három éve a Forma-1-ben, amit sokan nem mondhatnak el magukról még a „fizetős” pilóták közül sem – voltak pillanatai, de

ezek tényleg csak pillanatok voltak és valószínűleg magáért beszél idei teljesítményéről a tény, hogy a Beyond The Grid podcastban maga is azt mondta, nem lát sok esélyt a visszatérésre.

Köles István Ákos

Latifi a Beyond the Gridben adott, minden korábbinál őszintébb nyilatkozatában még ha nem is akarta, de elmondta, hogy miért nem maradhatott 2023-ban is a Forma-1-ben: nem üti meg a mezőny többi tagjának színvonalát. Az nem magyarázat, hogy ő nem tudja megcsinálni azt, amit a telemetrián a csapattársa adatain lát – ez ugyanúgy nem működött Daniel Ricciardónak sem. Anno az F2-ben ugyanúgy nem tudott mit kezdeni az új, Dallara autók bevezetésével, mint most a 2022-es technikai szabályváltozással, de a Forma-1-ben már nem tudta befizetni magát egy újabb tanulóévre. Az online abúzust, amit a 2021-es Abu-Dzabi Nagydíj után kapott, nem érdemelte meg, koszos gumikkal egy nehezen vezethető Williamsszel valószínűleg az aktuális mezőnyből mások is eldobták volna ugyanott ugyanúgy az autót. Az, hogy ezután is ugyanolyan kedves, nyitott maradt a paddockban, kiváló mentalitásra utal, a kérdésemre nevetve mondta el, hogy fogalma sincs például arról, hogy miért volt idén is erős az esőben.

Szívesen megnézném, hogy mire lenne képes az IndyCarban, de most, hogy az ő nevével is összeboronált Chip Ganassi Racing ülést Marcus Armstrong kapta, félő, hogy az Indyben is csak egy kiscsapatnál (Dale Coyne?) kaphat majd lehetőséget, de a formulaautózás mellett nyitott a sportautózásra is, a WEC/IMSA mezőnye pedig régóta nem látott mértékben bővül gyári támogatású LMDh és Hypercar autókkal.