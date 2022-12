Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 2. helyen: Lando Norris

Lando Norris 122 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, ő volt a középmezőny egyetlen versenyzője, aki dobogós helyezést ért el idén. Az időmérős párharcban 20-2-re semmisítette meg Daniel Ricciardót, akinél 85 ponttal többet szerzett idén.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Norris egyetlen eltérés miatt előzte meg Leclerc-t az összesítés után.

Egri Dávid

Lando Norris véleményem szerint egyike azon kevés pilótának a mezőnyben, akik eddig évről évre mindig tovább tudtak fejlődni. A McLaren gyengébb autója miatt ez most ugyan nem mutatkozott meg annyira látványos eredményekben, mint tavaly, de amikor lehetősége volt rá, ő folyamatosan ott volt az élmezőny mögött, és egész szezonban hátán vitte a csapata szekerét. Remélhetőleg jövőre a wokingiak viszonozni tudják ezt a saját jó teljesítményükkel, és akkor talán végérvényesen kiderülhet, hogy pontosan milyen fából is faragták őt.

Kolláth Benjámin

Az új versenyzői generáció legnagyobb nevei között rendre Russell, Verstappen és Leclerc van említve, Norrist azonban sokszor a háttérbe szorul, ami hatalmas hiba. Már 2019-ben megmutatta, hogy hatalmas potenciál van benne, 2020-as spielbergi utolsó köre, amivel megszerezte élete első dobogóját, tanítani való volt, Ricciardo érkezésével és egyre gyengébb teljesítményével pedig át kellett vennie a csapat vezetését. Ezt az akadályt is sikerrel vette 2022-ben, gyakorlatilag egymaga tartotta meccsben az idei autójával egyet hátra lépő McLarent, hibákat alig követett el, versenyeken végig egyenletesen teljesített és akkor sem riadt meg, ha másokat kellett megtámadni, a gumikkal viszonylag jól bánik, egyetlen hiányos pontja talán az időmérős tempó lehet, de ha a Red Bull idei tarolása valamit bebizonyított, az az, hogy ez nem minden. Továbbra is fejlődhet a fiatal brit és Andreas Seidl távozásával lassan el kell szerintem gondolkoznia azon, hogy meddig tarthat ki még a McLaren mellett, mivel közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol már aktívan visszafogja a csapat nem elég gyors tempója, főleg látván kortársait a futamgyőzelmekért harcolni.

Köles István Ákos

Nem azt üzeni ez a második hely, hogy Norris minden kétséget kizáróan jobb pilóta lenne, mint Leclerc, Russell, Alonso vagy Hamilton, hanem azt, hogy a 2022-es szezonban jobban kihasználta a lehetőségeit és maximalizálta a rendelkezésére álló technikában rejlő potenciált. Már Norris is unja a „best of the rest” jelzőt, 2022-ben azonban vitathatatlanul ő volt a legjobb versenyző, aki alatt nem futamgyőztes technika volt. Az, hogy 30 ponttal többet szerzett az Alpine megbízhatatlanságától kevésbé szenvedő Oconnál is egy olyan McLarennel, amely 6 futamon keresztül egy ideiglenesen összetákolt első fékhűtéssel rendelkezett, elképesztő teljesítmény. Csak reménykedni tudunk benne, hogy a McLaren tényleg összekapja magát az elkövetkező években, és nem savanyodik meg annyira a kapcsolatuk, mint a középmezőny másik kiemelkedő versenyzőjének, Fernando Alonsónak szinte az összes eddigi csapatával.

Gyémánt Péter

Szinte egyedül neki köszönhető az, hogy a McLaren sokáig harcban volt a csapatbajnoki negyedik helyért, ugyanis míg Ricciardo nagyon szenvedett az MCL36-tal, addig Norris – Alonsóval egyetemben – kiemelkedett a középmezőnyből teljesítmény terén. Az időmérőn és a futamokon is földbe döngölte az ausztrált, ráadásul sokaknak az az érzése, hogy idén nem Ricciardo volt ennyire rossz, hanem Norris volt ennyire jó. Érdekes lesz látni, mire lesz képes Piastri mellett.