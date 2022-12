Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 19. helyen: Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo 37 pontot szerzett a 2022-es szezonban, a legjobb eredménye a 2022-es Szingapúri Nagydíjon elért 5. helyezése volt, azonban 3-19-re kikapott Lando Norristól az időmérőkön és csak ötször végzett Norris előtt a szezonban.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Ricciardo két szerkesztőnknél is a 19. helyet foglalta el, amit a többi pozíciója sem javított fel.

Egri Dávid

Ha Ricciardo tavalyi szezonjára azt mondtuk, hogy rossz volt, akkor az ideire nem tudom, mit lehetne. A nyolcszoros győztes még kevésbé tudott boldogulni a McLarenjével, és lényegében egyetlen kiemelkedő pillanata sem volt. Néhanapján azért még így is meg tudta mutatni, mire képes, ha minden klappol, de ez már kevés volt a folytatáshoz. A nagy kérdés az ő esetében most az lehet, hogy karrierjének utolsó két éve csak egy kisiklás volt-e, melyet a problémák együttese idézett elő, vagy

esetleg ő már tényleg nem az a versenyző, aki a legsikeresebb időszakában volt. Ha 2024-ben sikerülne visszatérnie, akkor talán választ is kapnánk erre.

Dorogi László

Szívfájdalom, hogy az ausztrált ennyire hátra sorolom, de összességében a McLaren jó döntést hozott akkor, amikor megköszönte szolgálatait. Az persze más kérdés, hogy Oscar Piastri mire lesz majd képes, de Ricciardo nemhogy előrelépni nem tudott a tavalyi szezonhoz képest, inkább még vissza is esett. Talán a wokingi alakulatnál fedezhettük fel a legnagyobb szakadékot a két pilóta között, Lando Norris idei teljesítményének fényében még inkább csalódást keltő a méhészborz produkciója. A szezon végére nagyjából összeszedte magát, de bőven lesz mit rendbe tennie fejben a Red Bull tartalékosaként.

Még több F1 hír: Wolff elmondta, mikor fognak foglalkozni Hamilton szerződésével

Kolláth Benjámin

Én nagyon szeretem Daniel Ricciardót. Egy olyan sorozatban, ahol a versenyzők (főleg a fiatalabbak) egyre inkább csak elcsépelt PR-szövegeket ismételgetnek minden egyes alkalommal, amikor mikrofont dugnak az orruk alá, egyszerűen üdítő, hogy van, aki tényleg magát meri adni, még ha néha egyeseknek ez túl sok is.

De most a teljesítményét kell értékelnünk, és hát… Az elmúlt két évben az a Daniel Ricciardo, akit még a Red Bullban és a Renault-ban (az esetek nagy részében) láttunk, mintha sehol sem lenne. Lehet, hogy tényleg csak az a helyzet, amit mondott korábban, miszerint egyszerűen túlstresszelte a dolgot, és elkanyarodott a megszokott stílusától, de ez akkor is borzalmasan gyenge év volt tőle, még ha év végén voltak is villanások. Remélhetőleg a Red Bull tartalékpilótájaként megtalálja a számításait és az utat, amit járni szeretne, de nem vagyok benne biztos, hogy az a Forma-1-ben lesz.

Köles István Ákos

Ricciardo 2022-es szezonjának értékelése közben figyelembe kell vennem az előzetes várakozásokat is, és hiába jobb képességű versenyző, mint páran, akik később következnek a listán, nehéz nem érezni azt, hogy messze a legnagyobb csalódást ő nyújtotta idén az F1-es közösségnek. Miközben a Hungaroringen a verseny után egy „kiemelkedő” 15. helyet próbált értékelni nekünk Ricciardo a paddockban, akarva akaratlanul is észrevettem, hogy a sajtósa mit ír a McLaren egyik chatcsoportjába Ricciardo versenyével kapcsolatban: „sz*r verseny, nulla tempó”. Ez sajnos remekül összefoglalja az ausztrál szezonját, aki minden két év becsületes próbálkozás után valószínűleg kicsit ki is égett a McLarennél. A menesztését remekül fogadta, és az év utolsó pillanatáig profiként viselte a karrierjével kapcsolatos bizonytalanságot. Mivel sajnos bebizonyította, nem tud egy hozzá nem illő autóhoz alkalmazkodni, legyen az a McLaren akármilyen trükkös is, mindenki kockázatként fog tekinteni a szerződtetésére, amit nem biztos, hogy a fülig érő mosolyával és a marketingértékével ellensúlyozni tud majd.