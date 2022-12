Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 18. helyen: Juki Cunoda

Juki Cunoda 12 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban szemben Pierre Gasly szintén nem kirívó 23 egységével. Az időmérőkön 8-13-ra kapott ki a francia versenyzőtől, Szaúd-Arábiában nem tudott részt venni az időmérőn az AT03 hűtőrendszerének meghibásodása miatt.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Cunoda egy hajszállal végzett a Haastól az idény végén távozó Mick Schumacher mögött, miután egyik szerkesztőnk a 19. helyre sorolta őt.

Még több F1 hír: Hamilton Brit Nagydíjon bemutatott dupla előzése az Év Pillanata az FIA szerint

Egri Dávid

A japán pilóta tavaly nagyon hullámzó teljesítményt nyújtott, és ugyan idénre sikerült orvosolnia néhány problémát, összességében még így sincs meg nála a kellő kiegyensúlyozottság. Persze az AlphaTauri autója sem volt nagy segítség számára idén, de azért így is sikerült neki elérni pár jobb eredményt, miközben Gaslyhoz is közelebb volt tempóban. Ennél azonban többre lesz szüksége a harmadik idényében, ha hosszabb távon is a mezőnyben akar maradni.

Dorogi László

Cunoda a mezőny egyik legszórakoztatóbb figurája, de lobbanékonysága és forrófejűsége idén is sokszor kiütközött. Az AlphaTauri persze nem tudott olyan jó autót építeni, mint a korábbi években, de a japán a kelleténél több balhéba keveredett bele. Jól mutatja ezt a tény, hogy ő kapta a legtöbb büntetőpontot a versenyirányítástól és egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Nyck de Vries érkezése után is csak második számú pilótája lesz a csapatnak.

Kolláth Benjámin

Már tavaly is az volt az érzésem, hogy Cunoda azért kapott lehetőséget az AlphaTaurinál, mert „nem volt más", és mert kellett valami, ami arra ösztökéli a Hondát, hogy maradjanak még velük egy ideig. A Honda ment is, maradt is, Cunoda viszont maradt. A jó hír az, hogy a 2021-es szezonban elkövetett rengeteg hibája mérséklődött, azonban egyelőre még mindig nem érezni benne azt a pluszt, ami miatt nem kezdenék el Helmut Marko helyében azon gondolkodni, mi lenne, ha 2024-ben Liam Lawsonnal próbálkoznának. Ráadásul a Red Bullnak már öt pilótája is van a Formula 2-ben, szóval a japán fiatal számára vízválasztó év következik, egy tapasztaltabb, de nem Forma-1-es tapasztalattal rendelkező pilóta mellett – kíváncsi leszek, hogy fel tud-e nőni a feladathoz, de az első két éve alapján azt mondanám, hogy nem fejlődik elég gyorsan.

Köles István Ákos

Szerencséje van Cunodának, hogy Helmut Marko nincs már vérszomjas kedvében, és az F2-ben alulteljesítő Red Bull-juniorok felléptetését már az ő lelkiismerete sem bírta volna el. Cunoda teljesen beleolvadt a mezőnybe, ami sosem jó hír egy második szezonját teljesítő fiatalnak, a 2022-es szezonjával kapcsolatban pedig valószínűleg az olvasóinknak is problémát okoz feleleveníteni a vele kapcsolatos pillanatokat. Ez részben azt jelenti, hogy levetkőzte a rossz hozzáállású, forrófejű tinédzser címkét, másrészről azt, hogy még egy olyan kiemelkedő villanása sem volt, mint Mick Schumachernek a szezon közepén. Jövőre az AlphaTauri garázsának másik oldalán már nem a jó barátja, Gasly lesz, hanem a bizonyításvágytól égő Nyck de Vries, akinek nem okoz majd problémát az, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül kirakja őt a fűre, ha egymás mellé kerülnek a pályán.