Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 17. helyen: Mick Schumacher

Mick Schumacher 12 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban a Haasszal, a legjobb eredménye az Osztrák Nagydíjon elért 6. helye volt. Az időmérőkön 6-16-ra kapott ki csapattársától, Kevin Magnussentől.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. A 16. és a 18. hely között mozgott Schumacher pozíciója a listáinkon.

Egri Dávid

Mick Schumacher egy érdekes eset volt idén, mivel a tavalyi évét szinte lehetetlen rendesen megítélni a Haas gyengélkedése miatt, most viszont kapott egy versenyképesebb autót, valamint egy tapasztalt márkatársat, aki az egész szezont tekintve jobb volt nála. A német szokásos második éves fejlődése most nem volt annyira kiugró, mint a kisebb kategóriákban, és hiába volt két remek eredménye a szezon közepén, összességében sajnos túl sokba kerültek neki az év első harmadában

látott komoly, illetve az idény egésze során elkövetett kisebb hibák.

Dorogi László

A Forma-1 rajongóinak jelentős része nagyon szorított azért, hogy Mick Schumacher számára eljöjjön idén az áttörés, de az csak részben érkezett meg. Silverstone-ban és Ausztriában remek teljesítményt nyújtott, végre sikerült pontot szereznie, de a dzsiddai és a monacói autótörését nehéz lenne megvédeni. Ezen felül a legtöbbször csak nyomozta Kevin Magnussent, holott a dán szó szerint az utolsó pillanatban ugrott be a Haashoz és tért vissza a száguldó cirkuszba, s hiába a név, na meg persze a tehetség, valahol érthető csapata döntése az elküldésével kapcsolatban.

Kolláth Benjámin

A Haas 2021-es évéről nem érdemes beszélni, azt bevallottan beáldozták (ezzel gyakorlatilag egy évet is Mick Schumacher és Nyikita Mazepin karrierjéből, de ezt hagyjuk), szóval a hétszeres világbajnok fiának ez az év volt ott a bizonyításra. Rögtön a második futamon kettétörte a Haast és már a versenyen sem tudott elindulni. Ez a baleset volt az, ami aztán az év végéig vele maradt, mert innentől indult el az a történet, hogy „túl sokba kerül a csapatnak." Volt még egy balesete Monacóban és Japánban is.

Még több F1 hír: Hamilton magát is meglepte azzal, milyen éretten kezelte a 2022-es szezont

Persze csak emiatt igazságtalan lett volna lecserélni őt, de akárhogy is nézem, nem volt olyan teljesítménye, ami igazán kiugró lett volna, Magnussen kényelmesen tudta őt verni a pontversenyben (Igen, voltak a Haasnál stratégiai hibák, de ezek a dánt is hátráltatták egyebek mellett), így annyira nem tudom hibáztatni a csapatot, hogy megváltak tőle és nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy látjuk még a Forma-1-ben. Egyvalami azonban biztos: az, hogy a környezetében hagyják, hogy Ralf Schumacher annyiszor szólaljon meg a témában, ahányszor akar, nem javítja az esélyeit.

Köles István Ákos

Érdekesen működik az F1-es szurkolók logikája, amikor az alulteljesítő pilóták szezonjára kell magyarázatot adni. Míg a sokaknak nem túl szimpatikus Lance Strollt évekig máglyára rakta volna az F1-es közösség jelentős része, Mick Schumacher menesztését valahogyan nehezen fogadta be az emberek gyomra. Mick a 2020-as F2-es szezonban szerzett bajnoki címével megérdemelten jutott fel a Forma-1-be, azonban a Haas aránylag gyorsan rájött, hogy nem a következő szupersztár nevelésére fordítják az erőforrásaikat. Nyikita Mazepint 2021-ben még papírforma szerint legyőzte 2021-ben de Kevin Magnussen visszatérése nem csak a közepes teljesítményét nagyította fel, de a jellembeli hiányosságait is.

A szezon közepére Schumacherben és környezetében már kimondva-kimondatlanul megfogalmazódott az, hogy a Haas a tékozló fiúként hazatérő Magnussent részesíti előnybe a csapaton belül, Steiner és Schumacher kapcsolata pedig messze nem volt tökéletes, miután Steinernek részben elege lett Schumacherék kifogásaiból az elmaradó eredmények miatt. Az igazság az, hogy Schumacher 2 év alatt sem villantott nagyot abból az állítólagosan benne lévő potenciálból, amivel bebiztosíthatta volna a harmadik szezonját is. Arról lehet vitatkozni, hogy Hülkenberg jó választás-e 35 évesen, de hiába írták alá a szerződését csak az Abu-Dzabi Nagydíj előtt, nem volt sok esély arra, hogy a Haas (a Ferrari támogatása nélkül) is bevállalja egy harmadik szezonra is a balesetekre hajlamos Micket.