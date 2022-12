Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 16. helyen: Lance Stroll

Lance Stroll 18 pontot szerzett idén, szemben Sebastian Vettel 37 egységével, a legjobb eredménye a Szingapúri Nagydíjon elért 6. helye volt. Az időmérős párharcukban úgy is alulmaradt 7-13-ra, hogy Vettel kiülte koronavírus miatt a szezon első kettő versenyét.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Stroll még úgy is a 16. helyre került, hogy az egyik szerkesztőnk csak a 19. helyre sorolta őt.

Egri Dávid

Az Aston Martin versenyzőjének éve eléggé szürkére sikeredett, nem nagyon volt kiemelkedő teljesítménye, és sokszor teljesen eltűnt a mezőnyben. Persze a szezon legnagyobb részében az AMR22-es sem volt segítségére abban, hogy jól szerepeljen, de Sebastian Vettelnek azért párszor így is sikerült villantania, miközben Strollnak nem igazán. Mindez pedig már 2021-ben is így volt, ezért a kanadainak érzésem szerint jövőre már mindenképpen többet kéne mutatnia ennél, ha még jobban be akarja betonozni helyét az F1-ben, és meg akarja mutatni a kritikusainak is, hogy jobb pilóta annál, mint amit a közvélemény gondol róla.

Kolláth Benjámin

Lance Strollról sem kell nagyon magyarázni, hogy miért van ott az Aston Martinban, amelynek tulajdonosa az édesapja. Őt azért felmenti, hogy legalább néha pariban tudott lenni Sebastian Vettellel (mondjuk ehhez az is kellett, hogy a németnek rossz napja legyen általában). Kilógó teljesítménye így is inkább lefelé volt, mint felfelé: amikor Bakuban az időmérőn összetörte az autót az egyik, ami nem sokakban marad meg, de ott volt Austin, ahol majdnem földkörüli pályára állította Fernando Alonsót, aztán Brazíliában majdnem eljátszotta ugyanezt Vettellel. Szerencséjére, ő még pont van olyan jó, hogy meg tudja indokolni, miért van helye a Forma-1-ben, de hajszálon múlik a dolog nála is.

Köles István Ákos

Stroll rossz szezonjáról, amelyben még csak olyan villanás sem volt, mint a 2017-es bakui dobogója vagy a 2020-as török pole-pozíciója, csak azért nem beszélünk annyit, mint egyes versenytársairól, mert teljesen felesleges. Mindenki tudja, hogy a sajtóval teljesen közömbös, a korábban őt ért kritikák miatt a teljesen elzárkózó Stroll gyakorlatilag addig marad az Aston Martinnál, ameddig akar. Ebben nincs semmi rossz, az édesapja pedig megtalálta a jókor adódott befektetési alkalmat, amikor a Force India csődeljárás alá került, így össze tudta kötni a kellemeset a hasznossal. Valami elképesztő butaságot kell csinálnia Strollnak a 2023-as szezonban ahhoz, hogy elveszítse az ülését, ehelyett azonban gondoljunk inkább arra, hogy kiváló esőmenőként talán ismét kellemes meglepetés okozhat nekünk jövőre. Meg azután. Meg azután. Meg azután.