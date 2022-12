Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 14. helyen: Pierre Gasly

Pierre Gasly 23 pontot szerzett a 2022-es szezonban, a legjobb eredménye az Azeri Nagydíjon elért 5. helye volt. Az időmérős párharcot 14-8-ra nyerte Juki Cunodával szemben, miután a japán versenyző a szaúdi időmérőn pályára sem tudott hajtani.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Gasly szezonját csak pici eltérésekkel ítéltük meg, a 12. helynél nem ért el jobb rangsorolást.

Egri Dávid

Talán meglepő lehet, hogy Pierre Gasly csak a 14. helyezést kapta, de úgy gondolom, nem volt jó szezonja a franciának. Miközben maga a csapat teljesítménye is jelentősen visszaesett a gyengébb autónak köszönhetően, úgy maga Gasly sem tudott ezúttal extrát nyújtani vele, pedig az utóbbi évek remek szereplései után talán már elvárná ezt tőle az ember. Néhány kiugró pillanattól eltekintve viszonylag szürke idénye volt, ahol ráadásul elég sok hibát is vétett, melyet jól mutat a 10 büntetőpontja is, még ha ezek közül nem is volt mindegyik megérdemelt. Ettől függetlenül továbbra is egy kiváló versenyző, aki az Alpine-nál egy gyorsabb autóban vélhetően ismételten a régi önmaga lesz.

Dorogi László

A francia pilóta idei teljesítménye számomra az év egyik legnagyobb csalódása. Igaz, ami igaz, az AlphaTauri is gyengén muzsikált, amit jól mutat a konstruktőri kilencedik pozíciójuk, de Gasly sem tudta igazán felhúzni a teljesítményüket. A felgyülemlett feszültségét gyakran kifejezte egy-egy éles nyilatkozatban, permanens frusztrációja pedig jól mérhető a büntetőpontok sorozatos gyűjtögetésében, aminek köszönhetően még a futamkihagyás veszélye is fenyegeti. Az biztosnak tűnik, hogy egy környezetváltás jót tehet majd neki az Alpine-nál, a kérdés viszont az, hogy képes lesz-e kezelni azt a nyomást, amit a Red Bullnál nem feltétlenül sikerült neki és ki tudja-e majd hozni a maximális potenciált egy jóval erősebb autóból, mint amilyet az AlphaTauritól kapott idén.

Kolláth Benjámin

Gasly számára ez az év nehéz volt, mert egy igen gyengén sikerült AlphaTaurit kellett volna pontszerző helyekre hurcolnia, emiatt nem nagyon volt szem előtt. Azonban mindent elmond, hogy csapattársával ellentétben legalább mindig ott volt a tizedik hely környékén, sőt, Azerbajdzsánból még egy ötödik helyre is büszke lehet. Egyértelműen hátán hordta a csapatot és egyáltalán nem hibáztatható, hogy 26 évesen úgy érezte, ez a ruha már szűk neki, így valószínűleg jó helye lesz az Alpine-nál az amúgy hasonlóan inkább gürcölős típus Ocon mellett. Világbajnok nem biztos, hogy lesz belőle ott, de ha sikerül összerakni úgy az autót, hogy ne álljon le minden harmadik versenyen, könnyen meglepetéseket okozhat.

Köles István Ákos

Idén bizonyosodott be, hogy Gasly és az AlphaTauri kapcsolata elfáradt, miután végleg egyértelművé vált, hogy soha nem térhet vissza a Red Bullhoz. Meglepő is lett volna, ha nem frusztrálta volna az év közben a fejlesztési versenyben toporgó csapata, amely olyan elképesztő bakikat is csinált, mint a monacói időmérőn az, ahogyan rosszul küldték ki, így nem kezdhette meg az utolsó mért körét. Ettől függetlenül az utóbbi két évben látott Gasly-villanások is elmaradtak, amiért csak részben tehető felelőssé a rossz AT03. Óriási szerencséje, hogy Alonso váratlanul dobbantott az Alpine-tól, Piastri pedig már júniusban elkötelezte magát a McLaren mellett, mivel így egy új munkakörnyezetben, egy erősebb autóval keresheti vissza a 2020-21-es formáját. Nem biztos, hogy egy hasonlóan rossz 2023-as szezon után akár kicsit is reménykedhetett volna egy top/erősebb középcsapat érdeklődésében, mivel akármennyire élvezte a munkát a faenzai alakulattal és a jó barátjává vált Cunodával, senki nem azért megy a Forma-1-be, hogy a Red Bull B-csapatától vonuljon vissza.