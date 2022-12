Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 13. helyen: Kevin Magnussen

Kevin Magnussen 25 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a legjobb eredménye az év első futamán, a Bahreini Nagydíjon elért 5. helye volt. Az időmérőkön 16-6-ra győzte le Mick Schumachert.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Magnussen esetében sem beszélhetünk kilógó eredményekről, stabilan hozta a szoros középmezőnyben elvárható helyét.

Egri Dávid

A dán viking, a nagy visszatérő, aki már rögtön az év első futamán megmutatta, hogy tud ő még, ha a körülmények azt lehetővé teszik. Kevin Magnussen szerencséjére a Haas idénre egy elfogadható autóval állt elő, így néhányszor meg tudta vele csillogtatni tehetségét, a brazíliai pole pozíciója pedig külön dicséretet érdemel, mert az közel sem a szerencsének volt köszönhető. Ettől függetlenül néhány versenyen talán kissé eltűnt a mezőnyben, és nem tudta hozni a várt teljesítményt, de ha 2022 egészét nézzük, akkor elmondható, hogy a Haas jól döntött a visszahozásával.

Dorogi László

A dán pilóta úgy érkezett meg az idei szezonra, mint honfitársai az 1992-es labdarúgó Európa-bajnokságra, és ha végül nem is okozott akkora meglepetést, mindenképpen az idei év egyik üdítő színfoltja tudott lenni. A bahreini szezonnyitón azonnal egy ötödik hellyel robbant be és bár a Haas szezonközi fejlesztései miatt fokozatosan az ő teljesítménye is visszaesett, Brazíliában megszerezte az amerikai istálló történetének első pole pozícióját a Forma-1-ben. Részben Magnussen rendkívül megbízható és stabil teljesítményének következtében döntött úgy Günther Steiner és a csapatvezetés, hogy a rutinra cserélik le Mick Schumacher fiatalos lendületét, így a dánnak jövőre már Nico Hülkenberggel kell felvennie a harcot házon belül. Ha tudja folytatni 2022-es produkcióját, akkor minden bizonnyal elégedett lehet a következő év végén is.

Kolláth Benjámin

Kevin Magnussen úgy lépett ki a Haas főhadiszállásáról 2020 végén, hogy ha nem nyertes autóval várják, akkor ne is keresse senki. Egy év az IMSA-ban azonban úgy tűnik, nem feledtette el vele a Forma-1 világát, így Nyikita Mazepin végképp vállalhatatlanná válása után egyből ugrott, amikor Günther Steiner hívta. És jól is tette, még ha a tőle megszokott közepes színvonalnál többet ezúttal sem hozott, sőt, magát hátráltatta néha túlzó agresszivitásával (ami azonban zseniális pillanatokat is eredményezett, lásd a csata Vettel ellen az Amerikai Nagydíj végén). Emellett megszerezte élete első pole-ját (ami a Haasnak is első), amihez egyrészt kellett Russell látogatása a sóderágyba, másrészt ott kellett lenni. Mick Schumacher többnyire nem jelentett rá fenyegetést, szóval, ha van versenyző, aki ebbe a csapatba született, az Kevin Magnussen, ennél többet várni tőle viszont hiba lenne.