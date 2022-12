Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 12. helyen: Alex Albon

Alex Albon 4 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a legjobb eredménye a Miami Nagydíjon elért 9. helye volt. Az időmérőkön 18-2-re győzte le csapattársát, Nicholas Latifit.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Albon szezonjának értékelése közben egyetlen szerkesztőnk állt igazán kritikusan a thai szezonjához.

Egri Dávid

Számomra Alex Albon volt az év egyik meglepetésembere, hiszen a brit-thai versenyző egy szezon kihagyása után kapott ismét lehetőséget a mezőnyben, ő azonban talán minden eddiginél jobban meghálálta azt. Bánhatjuk, hogy a Williams idén újra a mezőny végén találta magát, de Albon ettől függetlenül is képes volt kiugró eredményekre, miközben csapattársát is teljesen elhomályosította. Némi szerencsének, valamint a remek teljesítményeinek hála több ízben is pontot tudott szerezni, ami mindenképpen megsüvegelendő. Összességében a hátán vitte a Williamst 2022-ben, és most már egyértelműen ő lehet az istálló vezére. Remélhetőleg jövőre az autója is gyorsabb lesz, mert akkor láthatunk még nagy dolgokat Albontól.

Kolláth Benjámin

Albonnal kegyetlenül elbánt a sors, miután másfél évet tölthetett el a Red Bull ülésében, azonban mivel nem tudott a generációs tehetség Max Verstappen közelébe sem kerülni, nem, hogy lefokozták, de mivel Cunodának kellett a hely, ezért teljesen kispadra tették és mehetett a DTM-be. Nyilván, ha valaki már bekerült a Forma-1-be, akkor nem adja könnyen a bőrét, így az ajtón kitett fiatal az ablakon jött vissza, és milyen jól tette! Russell távozásával egyértelmű vezéregyénisége lett a csapatnak és a teljesítménye sem maradt el nagyon attól, amit Russell hozott, többször is pontszerző lett, az időmérőkön meglepetéseket okozott és érettebbnek is bizonyult, mint a Red Bullban volt. A mai AlphaTauriban abszolút lenne helye, főleg Gasly távozásával, de nem Nyck de Vries helyén. Már csak egy jó autó kéne neki…

Köles István Ákos

Az, hogy az év első 5 versenyéből kettőn is pontot tudott szerezni a traktorgyorsaságú Williamsszel, önmagában megsüvegelendő. Míg Kevin Magnussen esetében számomra nem volt kérdéses, hogy újra fel tudja majd venni a tempót Haasszal, a jóval szentimentálisabb Albon esetében jobban aggódtam, hogy a kihagyott szezon után egy ismeretlen környezetben nem fogja felvenni a tempót, vagy halálra idegesíti majd őt a Williams lemaradása. Ebből a szempontból Albon teljesítménye jobban lenyűgözött, mint Magnussené, aki egy félig Ferrari autóval szerezte a pole-pozícióját. A Williams így is csak egyetlen nagyobb fejlesztési csomagot készített az évre, amivel alig kerültek közelebb a középmezőnyhöz. Balszerencséjére épp a Williams legerősebb pályáján, Monzában gyulladt be a vakbele, az pedig, hogy mesterséges kóma után is rajthoz állt Szingapúrban (ahol össze is törte az autóját) kisebb csodaként is elkönyvelhető. Az operációból saját bevallása szerint sem épült fel teljesen a szezon második felére, és remélem, hogy 2023-ban újra formába lendül majd. Capito és Demaison távozása után valakinek gatyába kell ráznia a Williamset, de nem vagyok benne biztos, hogy Albon lesz erre a legalkalmasabb vezéregyéniség.