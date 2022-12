Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 11. helyen: Sebastian Vettel

Sebastian Vettel 37 pontot szerzett a 2022-es szezonban, a legjobb eredménye az azeri és a japán futamon elért 6. helye volt. Lance Strollt 13-7-re győzte le az időmérős párharcban.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. Vettel volt az első versenyző a listánkon, aki bekerült a top10-be, és csak egy hajszállal előzte meg őt Valtteri Bottas.

Egri Dávid

A négyszeres világbajnok az idei szezonnal lezárta 15 éves pályafutását, amit vélhetően nagyon sokan sajnálnak. Az okokat több ízben is elmondta, és az igazság az, hogy néha tényleg meglátszott a vezetésén, hogy már nem igazán akar az F1-ben lenni. Ahogy azonban javult az Aston Martin idei autója, Vettel úgy javult vele, és főként az idény második felében több, figyelemre méltó teljesítményt is letett az asztalra. Ezekből pedig látszott, hogy a gyorsasága nem tűnt el, Lance Strollt összességében simán maga mögé utasította házon belül, és nem rajta múlt, hogy a csapatnak végül nem lett meg a konstruktőri hatodik hely. Egy dolog viszont biztos: egy korszakos zseni akasztotta szögre a bukósisakját, akit öröm volt nézni és követni a pályán és azon kívül is.

Kolláth Benjámin

Sebastian Vettelnek ez az éve is kicsit megúszósan indult – nem azért, mert kihagyott két versenyt koronavírus-fertőzés miatt, inkább, mert nagyon az érződött rajta, hogy ő az Aston Martinnál bérmunkát végez és nem élvezetből versenyez. Ez a sejtés be is igazolódott, amint a nyáron bejelentette, hogy év végén visszavonul, majd meglódult, az utolsó futamokon már rendre a pontokért harcolt, amihez kellett a csapat jó munkája is. Azonban, ha a csapat igyekezett nehezíteni a dolgát (Abu-Dzabiban pl.), akkor is remekült helytállt, ha nem is a bajnoki énjét mutatta, de azoknak egy gazdaságos változatát mégis láthattuk. Ehhez azonban kellett, hogy minden kő leessen a szívéről, tehát a visszavonulás a legjobb döntés volt, amit meghozhatott.

Még több F1 hír: Verstappen: a második számú pilóták nem élhetnek álomvilágban

Gyémánt Péter

Felemás idény áll a szezon végén visszavonuló Vettel mögött. Az idény elején nem volt versenyképes az Aston, ezért is dönthetett úgy, hogy befejezi. Az év második felében többször is megmutatta a tehetségét, aminek csúcspontját a japán és az austini futamon láthattuk. A teljesítménye alapján továbbra is egyértelműen helye lenne a mezőnyben, Strollnál sokkal jobb teljesítményt nyújtott, de lássuk be: az ideinél jóval erősebb Vettelt is láttunk már, egy négyszeres bajnok számára pedig nehéz motiváltnak maradni a középmezőnyben 35 évesen.

Köles István Ákos

Vettel 2022-es szezonjának első két versenye remekül összefoglalta azt, ami a német pilóta 2018 óta jellemző volt: Melborune-ben érthetetlen módon mindenhol összetörte az autóját, majd két hétre rá az akkor még fejlesztési csomag nélküli AMR22-t bevonszolta a 8. helyre. Az év végi pontszerzési sorozatával majdnem megszerezte a konstruktőri bajnokság 6. helyét az Aston Martinnak, és ha tudtuk volna, hogy a visszavonulásának bejelentésével ekkora kő esik le a szívéről, talán hamarabb is megkértük volna erre. Viccet félretéve, Vettel teljesítménye idén sem érte el a világbajnoki szezonjai alatt megszokott színvonalat, de abból az akaraterőből, amely az F1 egyik legkíméletlenebb versenyzőjévé tette, idén szerintem többet mutatott, mint az elmúlt 4 évben bármikor.