Év végi bizonyítványosztás a Motorsport.com-nál: a 10. helyen: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas 49 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban, a legjobb eredménye az Emilia-Romagna Nagydíjon elért 5. helye volt. Az időmérős párharcot 14-8-ra nyerte az újonc csapattársával, Csou Kuan-jüvel szemben.

Hogyan alakult ki a lista?

A hu.motorsport.com szerkesztőségének tagjai saját listát állítottak, aminek átlagolásával megkaptuk a szerkesztőség végleges sorrendjét. A top10-hez érve egyre nagyobb eltérések vannak a szerkesztők egyéni véleményei között, Bottas az utolsó, aki stabilan a „középmezőny” tagja az értékelésünkben.

Egri Dávid

Valtteri Bottas érzésem szerint valóban új otthonra lelt az Alfa Romeónál, és jót tett neki idén, hogy nem szegeződött rá annyi szempár, és nem nehezedett rá akkora nyomás, mint a Mercedesnél. Mindez pedig a teljesítményén is látszott, hiszen sokszor kiemelkedően jól ment, az autó teljesítőképességét is túl tudta szárnyalni, és egyértelműen látszik, hogy a csapatnál bíznak benne és építenek rá, ő pedig ezt meg is hálálja. Negatívumként azért el lehet mondani, hogy nála is előfordultak olyan hétvégék, amikor teljesen eltűnt a mezőnyben, és még az újonc csapattársa is felül tudta múlni. Ha ezt ki tudná küszöbölni 2023-ra, miközben az Alfa egy még jobb, és nem mellesleg megbízhatóbb versenygéppel állna elő, akkor Bottas azzal lényegében bármire képes lehet.

Dorogi László

A finn válláról hatalmas teher került le azzal, hogy kilépett Lewis Hamilton árnyékából és öt szezont követően elhagyta a Mercedest. Ahogy azt röbbször hangoztatta, az Alfa Romeónál érzi a bizalmat és azt is, hogy vezető pilótaként tekintenek rá, ami nagyon jót tett az önbizalmának. A Sauber szezonrajtja igazán erősre sikerült, és a san marinó-i ötödik helyezése végül nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Alfa maga mögé tudta utasítani az Aston Martint a konstruktőri pontversenyben, de ahogy a csapat, úgy Bottas teljesítménye is visszaesett az év második felére. Minden bizonnyal a csapatvezető-csere után is Bottas marad az első számú versenyzője az istállónak, a kérdés az, hogy ismét nyeregbe tudnak-e kerülni a 2023-as szezonra, vagy folytatódik a most befejeződött idény végén látott vesszőfutásuk.

Kolláth Benjámin

Bottasszal jobb dolog nem történhetett, mint a szakítás a Mercedesszel. Már az év elején látszott, hogy kivirágzott, végre magát adhatja, ami egy pucéran patakban úszós képpel csúcsosodott ki a pályán kívül. De a versenyhétvégéken is odatette magát, főleg az év elején tehette ezt, mert ekkor még az Alfa Romeo meglehetősen erős volt, így a finn versenyző gyakran találta magát futamokon volt csapattársa, Lewis Hamilton mellett, vagy akár előtt. Sajnos a Brit Nagydíjnál valami eltört, elsősorban az autóban, de azért Bottasnak is volt pár botlása (Austinban például), mindenesetre azért az év eleji formájára ötöst, az év végire még így is hármast adnék, egyértelműen a középmezőny jobb versenyzői közé tartozott, már-már Williams-beli önmagát idézve.

Köles István Ákos

Bottason látszódik, hogy sokkal felszabadultabb lett, miután az Alfa Romeóhoz igazolt, ez azonban nem jelenti azt, hogy hirtelen világsztár pilóta vált volna belőle. Olyan versenyhétvégék azonban, mint például a Holland Nagydíj, ahol nem tudott magyarázatot adni arra, miért volna lassabb Csounál, nem férnek bele a rendkívül kiélezett középmezőnyben sem. Ebben az is szerepet játszott, hogy a rendkívül jó alap ellenére az Alfa Romeo még mindig operál azon a szinten, mint elvárható lenne tőlük, és komolyabb fejlesztéseket sem kapott idén, aminek hangot is adott az év alatt. Nem kell kételkednünk abban, hogy Bottas ki fogja-e tölteni a 2025 végéig szóló szerződését, de az már más kérdés, hogy az Audi is olyan vezéregyéniségként számít-e rá, mint jelenleg az Alfa.

Gyémánt Péter

Az eredmények szempontjából nem, a pályán kívül annál inkább bejött a váltás Bottasnak, akit jó ilyen felszabadultnak látni. Az időmérőkön továbbra is elő tud rukkolni remek teljesítményekkel, a futamokon viszont sokszor még a középmezőnyből sem tud kiemelkedni.

Csou-t általában verni tudta, főleg a szezon elején, de ez el is várható egy többszörös futamgyőztestől. A két versenyző között remek a harmónia, kérdés, hogy jövőre változik-e a dinamika az Alfánál, ha a kínai közelebb tud kerülni a finn társához.