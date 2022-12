Eszméletlen rongyrázás: ötmillió dollárért is lehet jegyet venni a Las Vegas-i Nagydíjra

Ugyan a Las Vegas-i Nagydíjig jövő novemberig várnunk kell, de már most egyre többet hallani arról, hogy hatalmas fényűzésre számíthatnak a rajongók. Nem is feltétlenül mindenki engedheti meg majd magának, hogy megváltsa a belépőjét, hiszen csillagászati összegek is röpködnek a jegyekkel kapcsolatban.

A Caesars Entertainment kaszinóóriás legextrvagánsabb VIP-csomagjáért nem kevesebb, mint ötmillió dollárt kérnek el, a luxus csomag magában foglal egy öt éjszakás tartózkodást a Nobu Sky Villa-ban, számos kényelmi szolgáltatást, saját sofőrt egy Rolls-Royce-szal, valamint két jegyet egy Adele-koncertre is.

Természetesen a több millió dolláros élmény VIP-hozzáférést biztosít egy 4700 négyzetméteres teraszhoz a Forma-1-es futamon, amelyet úgy rendeznek be, mint egy F1-es versenypályát.

Hogy a megfizethetőbb kategóriájú jegyekről is essen szó, a három napra szóló, általános belépő ára 500 dollárnál kezdődik, de a szervezők ezeket a bilétákat csak azok után dobták piacra, miután a rajongók oldaláról számos panasz érkezett.

A szurkolók azt nehezményezték, hogy a szállodák hatalmas mennyiségű jegyet akarnak felvásárolni és azokat 100 ezer és 1 millió dollár közötti csomagba pakolják. Az első, novemberi árusítását megelőzően a lelátói helyek 2500 dollártól kezdődtek.

Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója az Associted Pressnek elmondta, az árak pozicionálása tekintetében a felső határig fognak menni, hiszen a Las Vegasba érkező vásárlók természete ezt megengedi.

Ferrari: Binotto átadta Maranello kulcsait Vasseurnek