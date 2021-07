Rosberg szerint nem biztos, hogy jól járna a Red Bull Gaslyval

A Red Bull az elmúlt pár verseny alatt egyértelműen a 2021-es szezon legnagyobb esélyesévé lépett elő, ebben pedig nagy szerepet játszik az is, hogy Sergio Perez révén ismét „két autós” csapattá vált az energiaitalos alakulat.

Pierre Gasly személyében azonban van egy másik top pilótája is a Red Bull családnak, akinek azonban Helmut Marko és Christian Horner kijelentései szerint szinte semmi esélye arra, hogy jövőre visszatérjen a Red Bullhoz, az osztrák expilóta úgy fogalmazott, hogy az AlphaTauri ruhamárka „remek márkanagykövetének” tartja a „stílusos” franciát.

Gasly azonban természetesen nem azért van az F1-ben, hogy a Red Bull egyik almárkáját népszerűsítése, és úgy fogalmazott, hogy olyan autót akar, amellyel folyamatosan harcolhatna a dobogós helyezésekért.

„Más vagyok most, mint amikor a Red Bullnál versenyeztem. Sokkal tapasztaltabb vagyok, világosabb elképzelésekkel arról, hogy mit várok el az autótól a csapattól, és természetesen magamtól” – nyilatkozta Gasly a Sky-nak.

„Három dobogós helyezést szereztem már a csapatnak (köztük egy győzelmet). Ez még senkinek nem sikerült előttem, de folyamatosan harcban akarok lenni a dobogós helyekért.”

A Forma-1 2016-os világbajnoka, Nico Rosberg szerint azonban nem biztos, hogy ennek automatikusan azt kéne jelentenie, hogy a Red Bullnak vissza kéne vennie Gaslyt, és megérti, hogy Helmut Marko még mindig szkeptikus a francia pilótával kapcsolatban.

„Nem szabad elfelejteni, hogy mentálisan most egy teljesen más helyzetben van. Nincs ott mellette a garázs másik oldalában Max Verstappen ugyanazzal az autóval. ki tudja, lehet, hogy nem tudott mentálisan megbirkózni azzal, hogy ennyire erős csapattársa volt?”

„Ez nagy problémát jelent a Red Bullnál, valószínűleg ezért nem döntöttek még arról, hogy mi lesz vele. Igen, remekül teljesít az AlphaTaurinál, de még mindig nem tudják azt, hogy képes lenne-e ugyanerre a Red Bullnál is” – idézi Rosberget a Motorsport-Total.

Gasly mindenesetre már elhintette Markónak, hogy már vannak ajánlatai több csapattól is, az azonban nagyon meglepő lenne, ha a francia már 2022 előtt távozna a Red Bull-családtól – már csak az érvényes szerződése miatt is. 2023 már más tészta lehet, de a topcsapatok egyelőre bebetonozták a pilótapárosaikat, még a Gasly-val összeboronált Alpine is 2024 végéig hosszabbított Oconnal.

A Red Bull már tavaly megfogalmazta azt a vágyát, hogy az AlphaTaurit keltetőből ismét testvércsapattá alakítsák, amelynek szüksége van egy húzónévre. Azt is kijelenthetjük, hogy Juki Cunoda egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de természetesen bíznak a még mindig csak 21 éves pilóta fejlődésében.

Arra sincs sok esély, hogy a Red Bull bármelyik F2-ben edződő fiatalját már jövőre felhozná az F1-be, miközben Cunoda nem tudná még a vállára venni a csapatot úgy, mint jelenleg Gasly, pláne nem az F1 történetének egyik legnagyobb technikai szabályváltozása előtt.