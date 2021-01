Esteban Ocon rájött, hogy mitől vált sikeresebbé

Esteban Ocon egy év kihagyás után a végelszámolásban a tabella 12. helyét szerezte meg, a Szahír Nagydíjon pedig beteljesítette gyerekkori álmát, miután a második helyen intették le a futam végén.

Ocon 2021-ben annak a Fernando Alonsónak lesz a csapattársa, aki kétszeres világbajnokként szintén egy komolyabb kihagyást követően tér vissza a Forma-1-be. A változások azonban ezzel még nem fejeződtek be: a Renault márkanevet az Alpine veszi át, ráadásul Cyril Abiteboul menesztése után a menedzsment is jelentős újuláson ment keresztül.

A francia pilóta egy interjúja során hangsúlyozta, hogy a szezon folyamán végbement javulása nem kizárólag a saját fejlődésének tudható be, hanem annak is, hogy az autó sokkal jobban teljesített, mint az idény elején a futamokon.

„Egyre többször és többször kísérleteztünk az én oldalamon, mint az év korábbi szakaszaiban” – magyarázta Ocon a Motorsport.com kérdésére. „Az elején igyekeztem a vezetésemet tökéletesíteni kint, és mindenre odafigyelni a pályán.”

„És sajnos a Forma-1-ben több időt nyersz, ha szorosan együtt dolgozol a mérnökeiddel, valamint többet dolgozol az autón, mert végső soron ez ad neked végül magabiztosságot. A vezetés majd ezekkel együtt jön.”

„Végül úgy éreztem, hogy ezt sokkal jobban csináltuk az év későbbi részein, és sokkal boldogabb voltam az autóval. Az első bahreini futamon jobban örültem az autónak, mint az egész szezon során” – tette hozzá Ocon.

„Ez volt az a pont, amikor nagyon erősnek éreztem az autót. Azt hiszem, rátapintottunk valamire, és határozottan ez volt a jó út a folyamatok helyes irányba fordításának” – jelentette ki aztán a francia, aki a Renault-lehetőség előtt a Manor és a Force India autóját vezette, illetve a Mercedesszel vett részt tesztelésen.

„Összességében az autó nem úgy működik, mint a Mercedes esetében a teszteken, vagy akár a Force Indiánál. Nem ugyanazok (az autók), a karakterisztikájuk is más. Nem ugyanúgy veszed be a kanyarokat, ez egy kissé eltérő. A megközelítés módja az autó finomhangolásához is teljesen más.”

„Tehát újra meg kellett tanulnom azokat a dolgokat, amikről azt hittem, hogy már tudom. Azt hittem, hogy vissza fogok térni, és ugyanazt fogom csinálni, mint a Force Indiánál. De minden autó különbözik. És igen, ezt megtanultam: meg kell találnod a legjobb utat, és a legjobb úthoz a beállításokon keresztül juthatsz el.”

