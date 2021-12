Érzelmi hullámvasút a garázsban – az utolsó kör a Red Bull szerelőinek szemszögéből (videó)

Egy F1-es csapat szerelőjének lenni sokszor hálátlan feladat, hiszen nekik is muszáj körbeutazniuk a világot, keveset láthatják a családjukat, miközben egész héten és hétvégén azon dolgoznak, hogy a lehető legjobban felkészítsék és karbantartsák az autókat.

Ha pedig egy versenyhétvége során valami rosszul sül el, akkor nekik kell akár éjszakába nyúlóan is a pályán maradni, túlórázni, hogy az adott versenygép készen álljon a következő bevetésre.

Így amikor a versenyzőjüknek esélye van arra, hogy elhódítsa a koronát, akkor érthető, hogy mindenki önkívületi állapotba kerül a garázsokban is. Most a Forma–1 osztott meg egy videót az Abu Dhabi Nagydíj végéről, a döntő pillanatról, amikor Max Verstappen el tudott menni Lewis Hamilton mellett, majd megnyerte a vb-címet.

Sok kommentárt pedig nem kell fűzni hozzá, a Red Bull-osok ugyanis mindent elmondanak maguktól is, még ha nem is látnánk, hogyan alakultak a pályán zajló események, akkor is látható lenne, hogy mi zajlott ott le.

Az idény végén pedig mindig a győztes versenyzőről és istállóról beszélünk, a pilóta és a csapatvezető kerül a rivaldafénybe, de nem szabad megfeledkezni, hogy a szerelők és mérnökök nélkül senki sem lett volna F1-es világbajnok az elmúlt 71 évben.

