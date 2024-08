Érzékenyebb Hamilton helyzete a Mercedesnél egy volt pilóta szerint

A hétszeres világbajnok az év végén elhagyja a Mercedest és a Ferrarinál folytatja, ezt már idén februárban bejelentette. Utolsó szezonja a brackley-i gárdával enyhén szólva nem indult ideálisan, a hétszeres világbajnok szerint ez volt a „valaha volt legrosszabb” idénykezdete.

Ráadásul rendre jobban teljesített nála fiatalabb csapattársa, George Russell, Hamilton Monacóban rá is világított, hogy valószínűleg ő is fogja kapni előbb az új fejlesztéseket. A csapat teljesítménye azóta javult, így Russell Ausztriában, Hamilton pedig Silverstone-ban és Spában is tudott nyerni, bár utóbbihoz kellett Russell kizárása is.

A volt Forma-1-es pilóta, Johnny Herbert szerint azonban az, hogy Belgiumban Russell volt az, aki egy kiállással teljesíthette a futamot, azt mutatja, „hatalomváltás” történt a csapatnál, ami miatt Hamilton sebezhető lehet a jövőben:

„Nagyon meglepne, ha a Mercedes Lewis Hamilton ellen dolgozna. Lewis mondta, hogy a gumik jók voltak, de a hátsók kezdtek elszállni. Nagyon jól tudja, milyen az autó alatta, érzi ezt, de akkor miért nem mondták el neki, hogy George-nál mit fognak csinálni?”

„Nem tudom, hogy a Mercedesnél ez hogy van, mennyit osztanak meg a stratégiából. Lehet, hogy amikor Lewis kijött a bokszba, még nem döntöttek az egy kiállásról, de vajon pont emiatt késlekedtek a döntéssel? Elképzelhető.”

„A kérdés az, hogy eltitkolná-e egy pilóta a csapattársa elől, hogy egy kiállással is végig lehet menni? A válasz az, hogy igen, eltitkolná. George most már jobb helyzetben van és irányíthatja az ilyenekkel a saját sorsát, mivel ő jövőre is ott lesz, játszhatja ezt a játékot és a Mercedes őt fogja támogatni.”

