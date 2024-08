Erről szólnak Verstappen rádiós kirohanásai a főmérnök szerint

Verstappent sokan kritizálták, amiért a Magyar Nagydíjon gyakorlatilag mindenkit elküldött melegebb éghajlatra, kritizálva a stratégiát, a versenybírókat és a riválisait is. Ebből feszült beszélgetések lettek a háromszoros világbajnok és versenymérnöke, Gianpiero Lambiase között, bár Belgiumban ismét szent volt a béke.

A hollandon nagyobb a nyomás, mint a jelenlegi szabályzati ciklusban valaha, ugyanis a McLaren és a Mercedes is megérkezett a Red Bullra, akiknek teljesítménybeli előnye már a múlté, ezért Verstappennek többször kell mindent kihoznia az autóból.

Monaghan egy csoportos interjún a RacingNews365-nek beszélt arról, nem bánja, hogy Verstappen ilyen hangnemet üt meg a rádióban, szerinte ugyanis csak azt várja el, hogy a csapat a legmagasabb szinten teljesítsen.

Arra a kérdésre, hogy vastag bőrre van-e szükségük a Red Bullnál arra, hogy elviseljék a háromszoros világbajnok kirohanásait, így felelt: „Talán, úgy érzem, Max elég magasra teszi a mércét magának és nekünk is. Tavaly és néhány idei versenyen is olyan szinten volt, amit a többiek eddig nem tudtak hozni és emiatt, ha úgy érzi, nem tudjuk ugyanezt hozni, ilyen megszólalásokra számíthatunk.”

„Engem nem nagyon érdekel, hogy hogy beszél velünk, hogy kedves-e vagy nem. Úgy tekintek rá, hogy úgy látja, a csapat nem hozza ki magából a legtöbbet. Ha nem mondana semmit, akkor keményebben dolgoznánk? Talán, talán nem. De ezeket a megszólalásokat inkább talán konstruktív kritikának vesszük, mint kifakadásnak, vagy ilyesmi.”

Verstappen rádióüzeneteit hírneve miatt többször halljuk, mint a középmezőny legtöbb pilótájának megszólalásait, ezért azt a képet adhatja, hogy nem elégedett a Red Bullal, miközben Monaghan szerint inkább arról van szó, hogy magának és a Milton Keynes-i csapatnak is a legjobbat akarja.

A főmérnök Rudyard Kipling „Ha...” című versét is megidézi, melynek szintén az a lényege, hogy az embernek az élesebb kritikából is erőt kell merítenie: „A legjobbat akarja magának és a csapatban is elég nagy figura, a lehető legnagyobb nyilvános platformmal. Szóval vastag bőr ide vagy oda, nekem mindegy.”

„Szerintem ahhoz kell tartanunk magunkat, amit Kipling ír a Ha... című versében. Amit mond, azt konstruktív kritikának felhozni, nem személyes sértésnek, és túllépni rajta. Hogy hogy adja elő, nekem mindegy. Máskor is kiabáltak velem versenyzők, egy bizonyos spanyol még egy széket is hozzám akart vágni. Egy kicsit felhúztam, szóval valószínűleg jogos volt. Maxnak is megvannak a maga küzdelmei, a legjobbat akarja magának, a legjobbat akarja nekünk.”

Pierre Waché technikai igazgató közben azt fejtette ki, hogy hogyan tud a csapat segíteni Sergio Pereznek formája javításában.