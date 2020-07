Érkezhet a második aerodinamikai csomag a Ferrarinál: a Hungaroringen debütálhat

A téli tesztek sem kezdődtek túl jól a Ferrari számára. Az olaszok küszködtek a tempóval, független attól, hogy a kanyarokban Sebastian Vettel és Charles Leclerc is jobbnak érezte az autót. Mindeközben azonban a riválisok előrébb léptek.

A fő problémát az egyenesekben elért sebesség jelentheti. Nincs meg a kellő motorerő, és ezzel magukra húzták a Racing Pointot, a McLarent és a Renault-t. A Ferrari jelenleg csak a középmezőnyben szerepel, és könnyen lehet, hogy a bajnoki álmok idő előtt szertefoszlottak.

Ez 2021-re is igaz lehet, hiszen a fejlesztési korlátozásokkal ugyanezeket a kasztnikat fogjuk a pályán látni. A Ferrari eredetileg csak a Magyar Nagydíjon vetette volna be az új csomagját, de annak pár elemét már a második osztrák futamon felhasználták.

A tempó így is sincs meg, ami nagy aggodalomra ad okot. A Sky Italia jelentése szerint potenciálisan a Hungaroringen vethetik be a második aerodinamikai csomagot, és ahogy Mattia Binotto is fogalmazott a szezon újraindítása előtt, ez lehetne az a bizonyos fejlesztési csomag, ami megmutathatja a Ferrari valódi potenciálját.

Az olaszok változtathattak az aerodinamikai fejlesztéseken, látván, hogy milyen nagy a gond. Potenciálisan ennek a gyümölcsét láthatjuk ezen a hétvégén. Kérdés, hogy ez mire lenne elegendő a nagyon erős riválisok között, mivel a Ferrarinak nagyon nagyot kellene előrelépnie.

Ha a motor valóban olyan nagy hátrányt jelent, mint azt pletykálják, akkor még nehezebb a helyzet a szabályváltozások miatt, és ebben az esetben a Hondához hasonlóan a 2021-es egység fejlesztésére koncentrálhatnak.

Lehetnek olyan változtatások is, amik nem láthatóak, mivel azok a kasztni belsejében kapnak helyet. Egy másik hipotézis szerint a csomag része lehet egy új orr is, ami leghamarabb ezen a héten debütálhat, vagy Silverstone-ban a Brit Nagydíjon.

