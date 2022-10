Eredetileg a Manornak készült a McLaren úttörő reklámtechnológiája

Amikor a McLaren autói a pályára gurulnak a Forma-1-es Amerikai Nagydíj szabadedzésén, a sasszemű nézők észrevehetik a szponzorálás adu ászának nevezett paneleket. Az MCL36 cockpitjének oldalán futó digitális reklámok, melyek több szponzor logóját is képesek mutatni, igazából a belső kamerás felvételen lesznek jól láthatóak.

Az új technológia által az F1 reklámok működtette világában megnyitott lehetőségek végtelenek, így szinte biztos, hogy a szponzorok hadára vadászó sorozat üdvözölni fogja. A csapatoknak többé nem csak egyszer kell eladnia a reklámhelyeket az autókon.

Több szponzort is megkereshetnek, akár árveréseket is rendezhetnek a vonatra az utolsó pillanatban felugrani kívánó cégek között. Az autó bal és jobb oldalán különböző logókat láthatnánk. Lennének szponzorok, akik csak a győzelem után bukkannának fel, vagy csak bizonyos körökben.

Az, hogy hogyan használják a Forma-1 résztvevői a technológiát, lenyűgöző lehetőségeket vet fel, de ami még lenyűgözőbb, hogy az ötlet eredetileg azért merült fel, hogy a 2010-es évek egyik kiscsapatának segítsen a túlélésben.

2010-ben érkezett a Forma-1-be a Manor a Lotus és a HRT mellett, és a Virgin, illetve Marussia néven is ismert gárdának jó pár hullámhegye és hullámvölgye volt az évek során. A trióból ők maradtak a sorozatban a legtovább, de 2016-ban már nem találtak elég befektetőt a hosszútávú működéshez, így lehúzták a rolót.

Az egyik cég, akikkel a Manor együtt dolgozott, a Silverstone Paint Technology volt, amely a legtöbb istállót ellátja az autók festéséhez szükséges anyaggal. Mivel a Manor nehezen tudta autóját feltölteni szponzori logókkal – egyrészt mert ezek elég kiszámíthatatlan üzletek és nem akarták áron alul adni a helyeket – az SPT társalapítója és vezérigazgatója gondolkodóba esett.

Arra volt kíváncsi, lehetséges-e a szponzorok logóit anélkül váltogatni, hogy folyamatosan matricákat cserélnének az autón. Itt merült fel a digitális reklámok lehetősége, amiből Turner megalapította a McLarennel is együttműködő Seamless Digital vállalatot. A Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában Turner így mesélte a történetet:

„A Manor olyan festéseket tervezett, amin nagy helyek voltak a névadó szponzoroknak, ebből azonban nem lett semmi. Emiatt gondolkodni kezdtünk: mi lenne, ha máshogy próbálnánk a befektetői pénzeket, nem egy nagyobb partnertől? És milyen technológia lehetne ebben a segítségünkre?”

„A cél az volt, hogy gyorsan váltogathassuk a logókat. Meg lehet csinálni verseny közben? Meg lehet csinálni szektorról szektorra? Lehet más logó az autó bal és jobb oldalán? A legnagyobb hasznot kerestük a legkevesebb hátulütővel. Innen jött az ötlet.”

Bár a Manor 2016 végén pénzügyi problémái miatt bedobta a törülközőt, Turner és csapata tovább dolgozott az ötleten. A korai tanulmányok után, csapatokkal tárgyalva a technológia most jutott el odáig, hogy a McLarenen be is mutatkozhat.

Ezek a panelek úttörő technológiának számítanak, de ez nem az egyetlen dolog, amit nyújtani tudnak. Turnerrel beszélgetve egyértelművé vált, hogy csak akkor van helyük Forma-1-es autón, ha nem rontják a teljesítményt.

Ehhez elsősorban azt kellett elérni, hogy ne keletkezzen aerodinamikai hézag, azaz a panel ne türemkedjen ki az autó sima felületéből. Úgy lett tehát megtervezve, hogy be lehessen építeni a karosszériába. Ezen felül a súlyának is meg kellett felelnie a többi, teljesítményt nem befolyásoló elemnek, ahol a csapat érdekében néha szoktak hozni kisebb áldozatokat.

„A különleges festések és burkolatok révén már most együtt dolgozunk a rajtrács 70%-ával, szóval eddig is a súlycsökkentésen, valamint a felületek simaságán dolgoztunk. Ezzel volt egy jó alapunk arra, milyen céltömeg az elfogadható. A 2021-es festések közül a legnehezebbek össztömege három kilogramm, úgyhogy ezer grammban gondolkoztunk” – folytatta Turner.

„Ez egy elég jó mérce volt arra vonatkozóan, hogy a rendszerünk számára mi jelent majd sikert. A McLarenen bemutatkozó rendszer nagyjából kétszáz grammos lesz, de még fejlesztünk rajta.”

A Seamless Digital a jövőben a bukósisakokra is kiterjesztené a rendszert, ahol sokkal kisebb reklámoknak is lesz hely: „A sisakokon tizenhat grammos össztömegű reklámokat tudunk elhelyezni. Ez töredéke annak, amennyi festék van rajtuk, a saját gyártású kábelekkel és vezérlőelektronikával együtt.”

„Emellett alapjáraton 11 milliampert, képváltáskor 60 milliampert fogyasztanak. Ez nagyon alacsony. Aerodinamikai hátránya sincs. Teljesen sima. És pont ezt akartuk elérni.”

A panelek áramellátását is úgy kell megoldani, hogy ne az autótól vegyen el energiát. Emiatt egyelőre az e-book olvasókhoz hasonlóan csak két színben lehet logókat látni, de a cég már dolgozik azon, hogy a jövőben az egész színskála elérhető legyen.

A digitális reklámok egyelőre csak a McLaren pilótái mellett, csak a szabadedzéseken lesznek jelen, de a jövőben nagy lehetőség van arra, hogy nagyobb és merészebb terveik legyenek vele. Turner szerint elméletben nincs akadálya annak, hogy akár az autó nagy részét digitális reklámok fedjék, de elsősorban attól függ minden, van-e kihatása az autó teljesítményére:

„Elég nagyok is lehetnek. De a fő dolog, ami gátat szabhat a növekedésnek, hogy mi, mint szervezet, nem szeretnénk semmi olyat tervezni, ami eltér a cég alapjául szolgáló teljesítményközpontúságtól. Alkalmazhatnánk 90x50 centis paneleket, de alapvetően nem gondoljuk, hogy ez a hatékony módja a dolgoknak.”

„Nem az a víziónk tehát, hogy egy motorvédő nagy részét beborítsák a közeljövőben. Ehelyett azt szeretnénk elérni, hogy a csapatok simán tudják beleolvasztani a festésükbe, azok része legyen, valamint, hogy teljesítmény szempontjából hogyan lehet alkalmazni.”

Idén a McLarennek exkluzív joga van a digitális reklámpanelek használatára, de Turner szerint 2023-ban további csapatok csatlakozhatnak hozzájuk a fejlesztésben.

Már messze nem azt a világot éljük, amikor a rendszer a Manort volt hivatott megmenteni, de a részükre született ötlet nélkül talán soha nem is jött volna el ez a pillanat. Ahogy Turner fogalmaz: „Nagyon szomorú volt látni, ahogy a Manor elsüllyed, de ez a történet adta a lendületet ahhoz, hogy végigcsináljuk.”

