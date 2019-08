Érdekesség a Haasnál: a régebbi specifikáció a gyorsabb…

A Haas szétválasztotta a versenyzőit, az 1-es specifikációval Grosjean, a 2-es specifikációval pedig Magnussen körözött. Érdekes, hogy az 1-es specifikáció bizonyult gyorsabbnak, ráadásul nem is kevéssel: a második szabadedzésen pár ezredmásodperc híján 1,3 másodperc és 12 helyezés volt a különbség az amerikai istálló pilótái között.

Grosjean az első szabadedzésen 8., a második szabadedzésen pedig 6. lett, először az autó tempójáról kérdezték a franciát, illetve, hogy jó vagy rossz hír-e az, hogy a régebbi specifikáció volt a gyorsabb.

„Pozitívumnak kell vennünk a dolgot. Az autónk elég erős. Az év elején nagyon jó volt a kocsi, rendkívül versenyképesek voltunk. Ahogy arra számítottunk is, természetesen rengeteget kell dolgoznunk, illetve azt is meg kell értenünk, miért romlott a teljesítményünk.”

„A téli tesztek óta tudjuk, hogy jó a kocsink, ez pozitívum. Tudtuk, hogy csak idő kérdése, hogy visszataláljunk a helyes ösvényre, és megértsük az autónkat.” – kezdte Grosjean.

Milyen érzés volt az autót vezetni?

„Nagyon jó. Az 1-es specifikáció csomagja nagyon jó, pozitív dolog, hogy a srácok tudják, hogyan kell autót tervezni. A legújabb specifikációnk már nagyobb kihívást jelent, meg kell értenünk, hogy miért van ez így, de ismét bizonyítottuk, hogy tudjuk, hogyan kell jó autót építeni.”

„Persze vannak korlátaink, ezzel tisztában is vagyunk, és dolgoznunk is kell ezen. De egyértelműen meglepetés, hogy ennyire gyorsak vagyunk, és emellé ennyire izgalmas is a helyzetünk.”

És mi a helyzet a garázs másik oldalán?

„Mindent ki kell értékelnünk. Kevin nem igazán volt elégedett az autóval a nap folyamán, míg én igen, szóval van valami a csomaggal, amit még nem értünk. Az új specifikációnak sokkal jobb a leszorítóereje, viszont nyilvánvalóan köridőben a régebbi specifikáció a jobb.”

„Meg kell hoznunk a döntést, hogy melyik specifikációval akarunk dolgozni a jövőben, és a legfontosabb, hogy megértsük, miért sokkal gyorsabb az a specifikáció, amelynek eredetileg lassabbnak kellene lennie.” – zárta Grosjean.

Kevin Magnussen az FP1-en a 13., az FP2-n pedig a 18. helyre ért oda. Őt először arról kérdezték, hogy nem azt mondta-e korábban Günther Steiner, a csapatfőnök, hogy Silverstone után nem foglalkoznak többet a barcelonai specifikációval.

„Nem hiszem, hogy ezt mondta volna. Valószínűleg elfelejtette mondani, hogy Barcelona óta a 2-es specifikációval futunk mindig az FP1-en. Kivéve Romain, aki elégedett volt Silverstone-ban az 1-es specifikációval. Ezért azt akarta, hogy ismét azzal mehessen, míg én megkaptam a legújabb fejlesztéseket, hogy pontosan össze tudjuk hasonlítani a két specifikációt.”

Mi a véleményed a legújabb fejlesztésekről?

„Nos, nem igazán más az autó érzésre. Nem tudom, hogy még van-e mit alakítani rajta, de ha igen, azt ma este elintézzük, aztán meglátjuk, holnap hogyan fogunk kinézni. Én nem használhatom az 1-es specifikációt, még akkor sem, ha szeretném. Fontos, hogy tanuljunk az új fejlesztésekből, hogy aztán majd olyan fejlesztéseket hozzunk, amelyek jobbak.”

Amikor azt mondtad, hogy nem használhatod az 1-es specifikációt, az azért volt, mert nincs elég alkatrész hozzá?

„Az egy teljesen különböző autó, szóval nem hiszem, hogy mehetnék azzal.”

Ez a kísérlet folytatódni fog Magyarországon is, vagy ott már te is a régebbi specifikációt fogod használni?

„Biztos vagyok benne, hogy akkor már használhatnám az 1-es specifikációt, viszont meglátjuk, mit tudunk tanulni ebből a versenyhétvégéből.”

