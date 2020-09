Érdekes statisztikák Gasly monzai diadalával kapcsolatban

Gasly a 13. francia futamgyőztes az F1-ben. Alain Prost (51), René Arnoux (7), Jacques Laffite (6), Didier Pironi (3), Maurice Trintignant (2), Patrick Depailler (2), Jean-Pierre Jabouille (2), Patrick Tambay (2), Francois Cevert (1), Jean-Pierre Beltoise (1), Jean Alesi (1) és Pierre Gasly (1) összesen 80 futamot nyertek a királykategóriában.

Ezzel Franciaország a negyedik legsikeresebb nemzet a Forma–1-ben az Egyesült Királyság (293), Németország (179) és Brazília (10) mögött. Hiába azonban a vasárnapi siker, a franciáknak bizony hosszú időt kellett várni az újabb első helyre.

Gasly előtt Olivier Panis volt az, akinek franciaként sikerült még 1996-ban megnyernie a kaotikus Monacói Nagydíjat a Ligier Mugen-Hondával. Azon a futamon mindössze hárman értek célba, és Panis győzelme szintén hatalmas meglepetésnek számított.

Ennél többet csak Ausztráliának kellett várnia az újabb F1-es elsőségre. 28 év telt el Alan Jones Las Vegas-i, 1981-ben a Williams Ford Cosworth-szel aratott sikere, valamint Mark Webber 2009-es Német Nagydíjon szerzett első helye között.

Ami az AlphaTaurit illeti, ezen a néven ez volt a csapat első győzelme (egyébként 35 különböző csapat nyert már futamot konstruktőrként), de magának a csapatnak a második. 12 év telt el azóta, hogy Sebastian Vettel megnyerte az Olasz Nagydíjat Monzában a Toro Rosso színeiben.

Egyedül csak a Ligier-nek kellett többet várnia az újabb diadalra, egészen pontosan 14 évet. 1981-ben Jacques Laffite nyert Kanadában, utána pedig 1996-ban Panis aratott győzelmet Monacóban a már említett kaotikus délutánon.

A Mercedesnek még ennél is jóval többet, 56 esztendőt kellett várnia két sikere között, mivel Juan Manuel Fangio 1955-ös olaszországi győzelmét követően Nico Rosberg tudott nyerni a márka színeiben 2012-ben a Kínai Nagydíjon. A Mercedes ugyanakkor rengeteg szezont hagyott ki a sorozatban, ezért ez a statisztika nem teljesen helytálló.

Sokat elmond a hibridéráról, hogy a mostani volt az első futam, amelyet nem a Mercedes, a Ferrari vagy a Red Bull nyert meg. Legutóbb erre még 2013-ban került sor, amikor Kimi Räikkönen szelte át elsőként a célvonalat a Lotus Renault-val Ausztráliában.

The AlphaTauri team celebrate victory with Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, after the race

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images