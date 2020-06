Érdekes ötlettel élénkítheti fel az F1 a második futamokat

Múlt héten Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója azt az ötletet vetette fel, hogy izgalmasabbá tegyék a „dupla futamok” második fordulóját, hogy fordított rajtrácsos kvalifikációs futamokat rendezhetnének a második ausztriai és a második silverstone-i versenyen.

Viszont az ötlet elfogadásához minden csapat beleegyezésére szükség lett volna, de hiába támogatta ezt a csapatok többsége, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nem értett egyet a dologgal, így idén biztosan nem lesz megvalósítva az ötlet a Forma-1-ben.

„Erre az ötletre már tavaly is gondoltunk, viszont akkor nem kaptunk támogatást a csapatok részéről. Azt gondoltuk, hogy mivel az idei szezonban szükséges, hogy néhány helyszínen két versenyt is rendezzünk, tökéletes lenne ez az ötlet a második futamra. Szóval ezt csináltuk volna Ausztriában és Silverstone-ban, illetve a szezon második felében is, ha lett volna olyan pálya, amely két futamot is rendez.” – kezdte Brawn a Motorsport.com-nak.

„De ezt nem tehetjük meg a Mercedes miatt. Toto elég őszinte volt a meetingen. Azt mondta, hogy versenyképességi szempontból ők vannak a legjobb pozíciójukban, a hetedik világbajnoki címükre hajtanak, miért kellene feladniuk ezt a lehetőséget? Mert ez az indítvány sokkal nehezebb helyzetbe hozná őket.”

„Én pedig megértem a véleményét, és tiszteletben is tartom azt. De azt kívánom, bárcsak távolabbról nézte volna a dolgot.” – tette hozzá a sportigazgató.

A televíziós társaságok is örülnének annak, ha a második verseny nem lenne teljesen ugyanolyan, mint az előző hétvégén rendezett futam. Brawn pedig a fordított rajtrácsos ötlet után is keres olyan dolgokat, amelyeken változtathatnának, méghozzá anélkül, hogy az hátrányosan érintene egyes csapatokat.

Az egyik felmerülő ötlet pedig az, hogy ne ugyanolyan gumikat hozzon a Pirelli a második futamra, mint az elsőre. Az olasz gumigyártó tavaly a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket hozta a Red Bull Ringre, és a C1-es, a C2-es és a C3-as keveréket Silverstone-ba.

„Jelenleg tárgyalunk erről. Két elemens tartozik a második hétvégéhez. Egyrészt szeretnénk, ha egész hétvégén kint lennének az autók a pályán, nem akarjuk, hogy csendesen teljen a pénteki nap amiatt, mert már minden adat a csapatok rendelkezésére áll.”

„A másik dolog pedig az, hogy szeretnénk hozzáadni még valamit a hétvégéhez, amely még inkább lázba hozza a szurkolókat, valamin változtatni akarunk. És olyan dolgot keresünk, amit a csapatok nem tartanak hátrányosnak a versenyképességüket tekintve.”

„Ha lesz ilyen dolog, akkor az egy kis dolog lesz, mint például játszhatunk a gumikeverékekkel. Ha más keverékek fognak a csapatok rendelkezésére állni az első hétvégén, mint a másodikon, akkor kicsit dolgozniuk kell majd.”

„De távol álluk attól, hogy ez biztos legyen. Az is lehetséges, hogy semmiben nem fog eltérni a két hétvége, de jó lenne, ha tehetnénk valamit azért, hogy kicsit felélénkítsük a második versenyt.” – mondta Brawn.

