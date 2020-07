Érdekes ötletet vetett fel a Ferrari – rögtön elutasították

A koronavírus-járvány komoly hatással volt többek között a Forma-1-es csapatok bevételére is, és tavasszal sokat tárgyalt az F1 a csapatokkal arról, hogy milyen intézkedéseket lehetne meghozni annak érdekében, hogy a teljes mezőnyt támogassák.

Végül úgy döntöttek, hogy a nagy technikai szabályváltoztatást 2021-ről 2022-re halasztják, míg a jövő évtől bevezetésre kerülő költségvetési sapkát 175 millió dollárról 145 millió dollárra csökkentették, ami 2022-ben 140, 2023-ban 135 millió dollárra csökken majd.

A csapatok pedig több különböző intézkedésről is beszéltek a járvány miatti lezárások alatt, többek között felvetették az ügyfélcsapatok visszatérésének lehetőségét is, amely modell 2008 óta be van tiltva a Forma-1-ben.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto elmondta, hogy hasonló struktúrát képzeltek el ahhoz, ami jelenleg a MotoGP-ben van – tehát ide is behozták volna a „szatellit” rendszert.

„A koronavírus-járvány miatti szünetben a sport jövőjéről is tárgyaltunk, és mi, Ferrariként felvetettük annak az ötletét, hogy fontoljuk meg az ügyfélcsapatok behozatalát, akik nagyobb csapatoktól vásárolhatnának, ahogy azt a MotoGP-ben is látjuk.”

„De ezt a felvetést minden csapat, az F1 és az FIA is elutasította, amit teljesen megértünk. Szerintem ez egy olyan döntés volt, amelyet mindnyájan, együtt hoztunk meg.”

Az utóbbi hetekben meglehetősen sok vita folyt az ügyfélautókról, ezt pedig elsődlegesen a Racing Point RP20 váltotta ki, amely rendkívül hasonlít a Mercedes tavalyi világbajnok autójára, a W10-re – ezért nyújtott be hivatalos óvást a Renault a silverstone-i bázisú istálló kocsija ellen.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Renault szerint az óvás eredménye kritikus fontosságú lesz az F1 jövője szempontjából, míg a McLaren azért várja nagyon az eredményt, mivel attól tart, hogy a Forma-1 „másolási világbajnoksággá” válik.

A Motorsport.com megkérdezte Binotto véleményét az üggyel kapcsolatosan, aki azt mondta, fontos dolog, hogy minden csapat független maradjon.

„Minden egyes csapatnak függetlennek kellene lennie. Mindenkinek képesnek kellene lennie arra, hogy saját maguk fejlesszék az autójukat. Szerintem ehhez megvannak a szükséges eszközök az új Concorde-egyezményben, és a szabályok is rendkívül világosak ezzel kapcsolatban. Remek lenne, ha 10 csapat, 10 különböző autó lenne ott a rajtrácson.” – így a csapatfőnök.

