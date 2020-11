A Mercedesnél el sem hitték, mennyit veszít Bottas a törmelék miatt

Valtteri Bottas kiváló rajtja után gondtalanul vezette az imolai versenyt a futam második körében, amikor ráhajtott Sebastian Vettel szárnyvéglapjának egyik leszakadt darabjára. A német a Tosa kanyarban Kevin Magnussen autójával ért össze az első körben.

Bottas az utolsó pillanatban vette észre a leszakadt darabot, és a defekt elkerülése miatt úgy döntött, az autó középső részével halad át rajta. A törmelék így azonban beszorult a Mercedes padlólemeze alá.

A bokszfalon dolgozó mérnökök a telemetrián csaknem azonnal észlelték az autó teljesítményének romlását, ami csaknem 50 értéknyi leszorítóerő volt. A csapat először nem gondolta, hogy a baj tényleg ekkora lehet, a finn ugyanis magabiztosan őrizte előnyét.

Andrew Shovlin, a Mercedes versenymérnök csapatának vezetője így nyilatkozott az esetről: „Láttuk a nagyfokú teljesítmény visszaesést, de ami igazán számít, az a köridőkre kifejtett hatás. Körönként 7-8 tizedet vesztett emiatt.”

„Kezdetben nem igazán hittünk az adatoknak, mert azt láttuk, hogy Valtteri erőlködés nélkül őrzi vezető helyét, és képes azokat a köröket futni, amiket szükségesnek véltünk. Növelni tudta előnyét.”

Debris of the car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotó készítője: Mercedes AMG