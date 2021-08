Ennyit veszített körönként Ricciardo a Magyar Nagydíjon a sérült autójával

Daniel Ricciardo maga is úgy fogalmazott, hogy egy pillanatra már azt hitte, megúszta a káoszt, és a második helyen tud elfordulni a 2021-es Magyar Nagydíj első körében, azonban a Lance Stroll által meglökött Charles Leclerc nem tudta kikerülni az ausztrált.

Az ausztrál pilóta versenyét is a piros zászló mentette meg, de a jelentős sérüléseit csak padlólemezcserével tudta volna kijavítani a McLaren, erre pedig nem volt idejük, így a wokingiak csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint az autó optimális tempójához képest körönként 7-8 tizedet veszített Ricciardo.

„Csalódást keltő az eredmény, de nem tudunk tenni ezellen semmit. El kell fogadnunk, hogy az ilyen esetek benne vannak a pakliban. Tudjuk, hogy erős autónk van, erős csapattal és két erős pilótával, így pedig minden adott ahhoz, hogy erősek legyünk a szezon második felében” – idézi Seidlt a MotorsportWeek.

„Daniel autójának megsérült az első szárnya, az új bargeboardok (a McLaren egy komolyabb fejlesztési csomaggal érkezett a Hungaroringre), a padlólemez az autó szélén és a jobb hátsó kerék előtt is, szóval nagy lett kár. Körülbelül 7-8 tizedet veszített körönként.”

Ricciardót a verseny végén megelőzte Max Verstappen és Kimi Räikkönen is, akik beiktattak egy extra kiállást, az ausztrál pedig így végül pontot sem tudott szerezni, de Seidl szerint a sérülések mértéke miatt még úgy sem tudtak volna előttük maradni, ha követik a stratégiájukat.

„Szerintem semmi nem változott volna” – mondta Seidl. „Egyszerűen nem volt meg a kellő tempónk a sérülések miatt. Daniel mindent megpróbált, de be is ragadt George mögé egy kicsit, ami megsemmisítette a gumijait – azért is, mert a sérült autó jobban koptatta a gumikat.”