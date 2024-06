Ennyit érhet a Ferrari Barcelonába érkező új padlólemeze - sajtó

Ahogy múlt héten mi is beszámoltunk róla, a Ferrari felgyorsította a munkát maranellói üzemében, hogy a hétvégi Spanyol Nagydíjra már legalább egyik pilótájuk megkaphassa új padlólemezüket. Most a Sky olasz nyelvű adása arról is beszámolt, hogy becslések szerint körönként két tizedmásodperccel lehet gyorsabb az SF-24-es az új elemmel.

Az új padlólemez a második fejlesztési csomag része, melyet teljes egészében júliusban, Silverstone-ban fognak bemutatni, azonban a kanadai gyenge teljesítmény után – Carlos Sainz és Charles Leclerc is kiestek – kell az extra löket.

A Kanadában látott problémákhoz hasonlókat a Kínai Nagydíjon tapasztaltak a Ferrarinál, akiknek az új padlólemeze a következő három versenyen – Barcelonában, Spielbergben és Silverstone-ban – adhat új löketet a maranellóiaknak.

A hétvégi Spanyol Nagydíj menetrendjét itt olvashatjátok el.