Ennyire lepte meg Alonsót, hogy az Aston Martin versenyképes

Alonso tavaly nyáron sokkolta a Forma-1-es zuhanyhíradót, amikor rávetette magát a visszavonuló Sebastian Vettel megüresedő ülésére az Astonnál, így az Alpine-nak hamar megoldást kellett találnia, mivel utánpótlás-pilótájuk, Oscar Piastri is otthagyta őket a McLaren kedvéért.

A 41 éves Alonsónak volt pár meredek hasonló döntése, sokszor kötött ki rosszkor rossz csapatnál, mióta a Renault-val 2005-ben és 2006-ban világbajnoki címet nyert. Emiatt sokakat meglepett, hogy a negyedik helyen végző Alpine helyett a hetedik Aston Martinnál folytatta.

Miután azonban a szezonnyitó időmérőjén az ötödik helyet szerezte meg, mindössze hat tizeddel a Red Bullal a pole-ból induló Max Verstappen mögött, Alonso meglepetten ismerte be, hogy a váltás számára „egy fogadással ért fel”, ami azonban végül nagyon is szerencsésnek bizonyult.

„Nem is tudom, mit mondjak, nyolc hónapja gyakorlatilag egy fogadással ért fel, hogy őket választottam. Most, hogy az első versenyen, egy vadiúj autóval, amiből még tudnánk kihozni többet is, az első ötben vagyunk a Ferrarival, Mercedesszel harcolva, ez kicsit megdöbbentő számomra, persze azért elfogadom.”

Alonso továbbra is tartja magát ahhoz, hogy az Aston szahíri tempója csak a kezdet, mivel az AMR23 továbbra is „csak az alap”, a bemutatókor látott specifikációt használva és azt is szeretné látni, mire képes a kocsi a maitól teljesen elütő dzsiddai és melbourne-i pályákon.

„Persze, várnunk kell még Dzsiddáig, Ausztráliáig, amik nagyon más pályák, kíváncsi leszek, hogy ott is meg tudjuk tartani ezt a formát. Ugyanakkor ez az autó teljesen az alapverzió, amit bemutattunk pár hete és egy teljesen új koncepciónk van felépítve rá.”

„Nagyon sok van még a pakliban a projekt fejlesztését illetően, szóval elég optimista vagyok. Ennek a projektnek megvan a motivációja ahhoz, hogy mindig többet akarnak kihozni belőle, szóval nagyon jó dolgok érkeznek még az Aston Martintól.”

A Ferrari mindeközben arról beszélt, meg akarják mutatni, hogy fel tudják venni a harcot a Red Bullal.