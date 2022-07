Ennyiért kortyolhatsz te is egyet Daniel Ricciardo cipőjéből – videó!

A McLaren versenyzője a 2016-os Német Nagydíjon aratott győzelme után vezette be a shoey-t, ami hamar a mindig mosolygós pilóta védjegyévé vált. A dobogón nemcsak ő, hanem a többi pilóta és csapatfőnökök is ittak már az ausztrál cipőjáből.

Többek között Max Verstappen, Lewis Hamilton, Christian Horner, Lando Norris és Zak Brown is kapott egy-egy korty pezsgőt a lassan legendássá váló shoey-ból. Nem mindenki örült azonban a mémmé váló hagyománynak, de a többség viccesnek tartotta.

Még több F1 hír: Verstappen volt a leggyorsabb az utolsó francia gyakorláson!

Ricciardo tavaly már kiadta saját borát a St. Hugo Wines-szal együttműködve, most pedig megjelent a második széria is. A DR3-as bort most egy különleges, a cipője formájára alakított dekanterrel lehet megrendelni.

Így mindenki otthon is fogyaszthat a saját shoey-jából. A csomag 700 dollárba kerül és limitált példányszámban készül. A szetthez egy számozott tartó, egy eredetiségigazolás és Daniel Ricciardo levele is jár. Az ausztrál természetesen egy vicces videóban mutatta be új termékét.

Hamilton az egyik legdrágább autójával gurult egyet, ezúttal Roscoe nélkül - képek!

Íme, a franci a pálya áttekintése: