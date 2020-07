Ennyibe kerültek a szárnysérülések Verstappennek Marko szerint

A Red Bull Racing a Stájer Nagydíjat új aerodinamikai elemekkel és szélesebb ismeretekkel kezdte. Az RB16 kiszámíthatóbb lett. Javításra került az első futamot tönkretevő hiba. A verseny azonban így is kijózanító volt. „Esélyünk sem volt. Mindenhol nagyobb tapadásra van szükségünk és talán a motor is lehetne erősebb.” – mondta a futam után a sportigazgató, Helmut Marko.

Verstappen felváltva panaszkodott a rádióban a vezethetőség és a kopott hátsó gumik miatt. A Mercedes nemcsak gyorsabb volt, de a Pirellikre is jobban vigyázott. Hogy súlyosbodjon a helyzet, Verstappen a futam második felében megtörte az első szárny jobb oldali véglapját a rázókövön. Christian Horner csapatfőnök erről azt mondta: „Elég sok leszorítóerőnkbe került. Utána Max már könnyű préda volt Bottasnak. A Mercedes ezúttal teljes erővel tudott menni.”

Még több F1 hír: Coulthard: A Ferrari bajnokságának annyi!

A Honda megoldotta a megbízhatósági problémákat, nagy kár a csapatnak, hogy a Mercedes sem zárta be a gyárat a második verseny előtt. A Red Bullnak a remény maradt, például, hogy Magyarországon nagy hőség lesz: „A melegben a Mercedes gyengébb. Ez és a rövidebb egyenesek segíthetnek.” – mondja a doktor.

Miután Bottas megelőzte, Verstappen még a leggyorsabb kört meg akarta szerezni az extrapontért. Ennek érdekében a 68. körben a Red Bull a kopott gumikat friss lágyakra cserélte. Utólag talán egy új első szárnyra is szükség lett volna. Horner: „Ezen is elgondolkodtunk, de végül lemondtunk róla, túl sokat veszítettünk volna.”

Verstappen fél perccel volt Albon előtt és egy sima kerékcsere is már 22 másodpercet vesz el a Red Bull Ringen. A gond azonban nem Albon volt, hanem a mögötte lévő Sergio Perez, aki nem állt volna félre magától.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Marko szerint Verstappen a szokásosnál egy másodperccel volt lassabb a sérült autóval. „Sajnos forgalom volt előtte. Maxnak nem is volt esélye a leggyorsabb körre.” Carlos Sainz a kilencedik helyen szintén ki tudott állni anélkül, hogy visszaesett volna. Ennél többet a spanyol nem tudott tenni az elszúrt első kerékcsere után, ami valószínűleg az ötödik helyébe került. Sainz a 68. körben állította be a leggyorsabb kört 1:05.619-cel.

A legnagyobb leszorítóerő, a leghatékonyabb csomag és a legerősebb motor is a Mercedesé, a fekete nyilak az egyenesekben a legerősebbek Marko szerint, 2-4 tizedet is adnak nekik itt. A Mercedes a gyors kanyarokban is jobban teljesít, ám a lassabbakban – különösen a harmadikban és a negyedikben, ahogy Toto Wolff rámutatott – a Red Bull az egyértelmű győztes.

Sebastian Vettel közben ismét megszólalt a tegnapi balesettel kapcsolatban, amit Charles Leclerckel közösen szenvedtek el.

Ajánlott videó: