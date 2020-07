Ennél a két F1-es csapatnál forgat a Netflix az Osztrák Nagydíjon

A Forma-1 zárt ajtók mögött kezdi meg a munkát az első versenyek ideje alatt, ami azt jelenti, hogy közönség nem léphet be a pályára. Emellett messze kevesebb lesz az újságíró, és a csapatok létszámát is korlátozták.

Még több F1 hír: Rosberg szerint érdekes lenne Vettel szereplése a Mercedesnél

Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy a Netflix ne forgathatna, mint tette azt az előző két évad során is. Hatalmas népszerűségre tett szert a Drive to Survive sorozat, aminek most a harmadik évadját készíthetik el.

A RaceFans beszámolója szerint két csapatnál is engedélyt kaptak arra, hogy felvételeket készítsenek, akik maximum 80 fővel dolgozhatnak egy versenyhétvégén, teljesen elzárva egymástól, tehát kizárt a rivális csapatok személyzetének találkozása. Sebastian Vettel például a pályán tölti meg az éjszakákat, nem a szállodai szobájában.

A McLarennél és aRed Bull Racingnél készülhetnek ilyen kulisszák mögötti felvételek. A mini-stáb ezzel egy igen különleges engedélyt kapott. Fontos megjegyezni, hogy a csapatok közül nem mindenki használja ki a maximum 80 fős létszámot.

Sőt, még az is kiderült, hogy a Netflix a karanténidőszak alatt sem tétlenkedett, és George Russell, a Williams pilótája videós anyagokat gyűjtött a stáb számára. A brit pilóta volt az, aki megnyerte a Virtuális Nagydíjak bajnokságát.

A korlátozások miatt kevesebb műsorszolgáltató vesz részt a bajnokság első versenyén. Sokan úgy döntöttek, hogy nem utaznak el Ausztriába, és a saját országukból készítenek adást. A Forma-1 televíziós stábja biztosítja majd az élő képet a versenyekről.

Ajánlott videó: