"Ennek nincs értelme" - minél többet tud meg a Mercedes a W15-ről, annál furcsább az autó

A német gyártó 2024-es idénye is gyengén indult, autójuk ugyanis ígéretes, de vannak gyenge pontjai, mely miatt Lewis Hamilton és George Russell néha komolyan szenvednek, elsősorban arra keresik a választ, miért nem a vártnak megfelelően viselkedik az autó a gyors kanyarokban.

A nyomozás első részében a szélcsatornás és CFD-szimulációk, valamint a pályán látott adatok közötti eltérés tűnt fel leginkább, a csapat ezt szerette volna első körben megérteni, hogy lássák, hol tűnik el a szélcsatornában még látott leszorítóerő.

A W15 mélyebb elemzése azonban még érdekesebb dolgokat vetett fel, mégpedig hogy pontosan annyi leszorítóerőt termel az autó, mint várták, csak ez a teljesítményre nincs hatással. Értesüléseink szerint a csapat már úgy látja, hogy mechanikai problémáról van szó, nem aerodinamikairól, ezért kísérletezgettek a beállításokkal a Japán Nagydíj hétvégéjén.

A Motorsport.com kérdezte a csapatfőnököt, Toto Wolffot a nyomozás állásáról: „Szenzorokkal és nyomásérzékeny panelekkel mérjük a leszorítóerőt és ez alapján egy kijelölt melbourne-i kanyarban 70 ponttal több leszorítóerőnk volt, mint tavaly. Eközben a köridő egyáltalán nem volt gyorsabb. Ennek nincs értelme. Hol a korlát? Ezért akartunk kipipálni pár dolgot, azt illetően, hogy van-e valami, amit észre kellene vennünk, és szerintem van.”

Wolff elismerte, hogy a helyzetet nehéz megérteni és arra jutott, hogy a Mercedesnek eddig most sokkal inkább van fogalma arról, mi történik, mint korábban: „Az elmúlt két év arról szólt, hogy több leszorítóerőnek kellett volna lennie, mint amennyit valójában láttunk. Most megmértük és a leszorítóerő valóban megvan, de valamiért nem tudjuk kihozni belőle a köridőt, amit a szimulációk mutatnak. Ez nem egyszerű dolog.”

Bár a Forma-1-ben a mércét jelentő Red Bull sikerében van szerepe az aerodinamikának, széles körben elfogadott, hogy a csapat erősségeit nagyban segíti, hogy a menet nagyon sima, felfüggesztésüket tökéletesen tudták igazítani a ground effectet használó autók követelményeihez.

Wolff szerint a Mercedes számára is az lesz a fordulópont, amikor az autó mechanikai elemei is felnőnek az aerodinamikai potenciálhoz: „Szerintem nagyon összetett ez az autó és az, hogy az aerodinamikai és mechanikai elemek egyensúlyát hogyan állítsuk be. A kettőnek együtt kell állnia és az elmúlt években kijelöltünk magunknak egy irányt, amivel körbe-körbe haladtunk és most jutottunk el arra a pontra, ahol valami mást kell kipróbálnunk.”

