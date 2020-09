„Ennek a kanyarnak nem is kéne léteznie” – véli Sainz

Sainz futama csak két kanyarig tartott, hiszen lecsúszott a 2-es kanyar csúcspontjáról, és eltalálta a falat, miközben megpróbálta átfűzni autóját a kihelyezett terelőtáblák között a bukótérben.

Az volt az előírás, hogy a versenyzőknek muszáj a narancssárga terelőtáblák között átmenniük, amennyiben nem tudják rendesen bevenni a kanyart, máskülönben azt kockáztatják, hogy öt másodperces büntetést kapnak, mint történt az Daniel Ricciardóval is.

Sainz eltalálta autójával a falat a bal oldalon, ezzel pedig vége is lett futamának, és a Safety Carnak is be kellett jönnie a pályára. A McLaren pilótája a viadal után elmondta, hogy vállalja a felelősséget a balesetért, mivel rossz volt a bemeneti szöge, de úgy érezte, hogy a kanyar kialakítása csak hozzájárul a hasonló esetekhez.

„A 2-es kanyarban sajnos volt valaki a belső felemen, és kicsit szélesre futottam. Mire eldöntöttem, hogy kikerülöm a táblákat, a bemeneti szögem nagyon éles volt, és rosszul mértem fel a tempómat is, emiatt találtam el elég keményen a falat.”

„Tévítélet volt a részemről, egy hiba. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy annak a kanyarnak nem kéne léteznie. Nem a legjobb kanyar, és ilyen helyzetek generál. Én szúrtam el viszont. Lehet látni, hogy nem a legjobban kialakított forduló” – véli a spanyol.

„Lehetett látni ma, hogy milyen sokan csúsztak le a csúcspontról és kellett megkerülniük a táblákat. Még neki is mentek. Ez egyértelműen nem egy remek kanyar.” Később a már korábban említett Ricciardo is ennek lett az áldozata, és Romain Grosjean volt az, aki eltalálta a terelőtáblákat.

Sainz balesete a csapattársnak, Lando Norrisnak sem jött jól, mivel a britnek lassítania kellett a 3-as kanyarnál, hogy el tudja kerülni a másik McLarent, ráadásul sok törmeléket is összeszedett.

A csapatfőnök, Andreas Seidl szomorúan vette tudomásul a számukra balszerencsés incidenst, de ő nem érezte úgy, hogy a kanyar kialakítása miatt lett volna. „Carlos maga is elmondta, hogy rossz szögben közelítette meg, rosszul mérte fel, és ez volt a baleset oka” – mondta Seidl.

„Tehát az ő hibája volt. Szerintem nem lenne megfelelő bárki mást vagy bármi mást hibáztatni. Ezzel persze mindkét autónk számára vége lett a futamnak, mivel Landónak vissza kellett vennie, és az utolsó helyre került az első körben.”

„Onnantól már nem volt mit veszíteni, szóval kijöttünk a biztonsági autó alatt, feltettük a keményeket, és abban reménykedtünk, hogy történik még valami más is, de végül nem lett semmi. Eléggé csalódást keltő, hogy nulla ponttal távozunk innen, mert ismét sok pontot szerezhettünk volna” – vélekedett a csapatvezető.

