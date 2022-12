Ennek a hét pilótának jár le a szerződése 2023-ban A Forma-1-ben gyorsan változnak a dolgok, és ahogy a mondás is tartja, mindig az utolsó versenyen nyújtott teljesítmény számít igazán. A pilótapiacon 2023-ban is várható kisebb mozgolódás, minek után hét pilótnak is csak a következő évre szól a kontraktusa.