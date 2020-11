„Én beszéltem le Schumachert arról, hogy a Williamshez szerződjön!”

Jochen Mass 1991-ben volt Michael Schumacher csapattársa a Sauber-Mercedes alakulatnál a sportautó-világbajnokságon, ez alatt az időszak alatt pedig szoros kapcsolat alakult ki a két kiváló versenyző között.

És bár Mass 1982-ben teljesítette karrierje utolsó F1-es szezonját, mégis lehetőséget kapott Frank Williamstől arra, hogy egy 20 körös tesztet teljesítsen az 1993-as Williamsszel, vagyis az FW15C-típusú autóval, amellyel Alain Prost világbajnoki címet szerzett – ez év decemberében a Paul Ricard-pályán körözhetett a kocsival, amely többek között az elektronikai segédleteiről volt ismert.

Ezt követően Schumacher 1994-ben és 1995-ben is világbajnoki címet szerzett a Benettonnal, a német pedig 1996-ra a Ferrarihoz szerződött, azonban Mass szavaiból kiderül, hogy a grove-i istállóhoz való szerződés is felmerült a német versenyzőben.

Az egyszeres Forma-1-es futamgyőztes erről a Beyond the Grid podcastben beszélt:

Még több F1 hír: Norris megint a jó fiú akar lenni

„Úgy gondoltam, hogy az autót az elektronikával és minden egyéb segédlettel fantasztikus volt vezetni, nagyon könnyű volt vezetni. Azt mondtam, hogy csak ezzel az autóval lehet világbajnoki címet szerezni.”

„Komolyan mondom, annyira jó volt vezetni, hogy az már nevetséges. Gyakorlatilag nem kellett erőfeszítés a vezetéséhez, egyszerűen gyors és csodálatos volt, jó érzés volt vezetni, minden tökéletes volt.”

„Michael később felhívott, és azt mondta, hogy a Williamsnél fog versenyezni a következő évben. Én pedig azt mondtam neki, hogy ’Michael, ez fantasztikus!’. Mivel nagyon kedvelem Frank Williamst, ezért tényleg azt akartam, hogy nála versenyezzen a legjobb pilóta.”

„Viszont mégis azt mondtam Michaelnek, hogy ’figyelj, ha ezzel a kocsival nyersz, az az autónak lesz köszönhető, mert annyira jó. A Ferrarira van szükséged, hogy kihozd belőle, ami benne van, kirántsd őket a gödörből, és hogy újra világbajnokká tedd őket. Ha ez sikerül, te leszel Olaszország királya’.”

„Erre ő azt mondta, hogy nem tudja még, aztán egy hónappal később azzal hívott fel, hogy a Ferrarihoz igazol. Természetesen bizonyos szempontból sajnáltam Franket, de ha egy ennyire erős autóval szerzel világbajnoki címeket, annak kisebb lenne a súlya annál, mintha a Ferrarit tennéd újra világbajnokká.”

Amikor Masst megkérdezték, hogy valóban volt-e lehetőség arra, hogy Schumacher a Williamshez igazoljon, a 74 éves exversenyző így válaszolt:

„Természetesen, és Michael is ezt akarta. Mondhatni ez is lett volna, ha egyetértek a véleményével. Ha azt mondtam volna neki, hogy kiváló, jó ötlet, akkor oda is igazolt volna” – jelentette ki a német.

Vettel versenyzői intelligenciája egy másik szinten van…

Egy 10 perces összefoglaló a 2020-as Le Mans-i 24 órás versenyről, amely meglehetősen fordulatosra sikeredett és végül a 8-as Toyota győzelmével zárult.