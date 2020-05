Emiatt térhet hamarabb vissza a Forma-1, mint más sportok

Hamarosan bejelentésre lesz szükség a következő nagydíjak kapcsán, elsősorban Kanadában, ahol június közepén rendeznék meg a nagydíjat. Az utazási és szállítási korlátozások jelenleg lehetetlenné teszik a szervezést, de ez később változhat.

A Forma-1 vezetői már valós opcióként tekintenek arra, hogy zárt kapus nagydíjakat tartsanak meg, ami azt jelenti, hogy ezeken a futamokon a lelátók üresen maradnak. A borítékolható verziók között szerepel a 2 napos hétvégék rendezése, hogy minél több versenyt tudjanak megtartani.

A lehetséges forgatókönyvek között szerepel az is, hogy az F1-es szezonzáró januárban vagy februárban legyen. Erről is tárgyalnak a háttérben, akárcsak a dupla nagydíjakról, így szombaton és vasárnap is láthatnánk futamokat.

Alexander Wurz, a korábbi F1-es versenyző az ORF-nek adott interjújában rámutatott egy fontos tényre, mely szerint a királykategória hamarabb térhetne vissza, mint más sportágak, köszönhetően annak, hogy egy egyéni sportról beszélünk, szemben például a futballal, ahol a játékosok folyamatosan érintkeznek egymással a mérkőzéseken. Az F1-ben nincs erről szó.

„Mindenki kesztyűt és sisakot visel. Ez még a szerelőkre is igaz a kiállásoknál. Nincs valódi közelség közöttük. Úgy gondolom, hogy a motorsport lehet az első a sportágak közül, ami zöld utat kaphat.” - fogalmazott Wurz.

Az osztrák szerint az F1-es csapatoknak ésszerű intézkedéseket kell tenniük, köztük azzal, hogy mindenki számára kiállítanak egy úgynevezett egészségügyi tanúsítványt, és koronavírus teszten esnek át a megérkezésük, valamint a távozásuk időpontjában.

Ezen kívül a paddockban mindenkinek megszakítás nélkül közzé kellene tennie a tartózkodási helyét, csakúgy mint azok a sportolók, akik dopping-ellenőrzéseken esnek át. Wurz javaslatai között szerepel az is, hogy tegyék kötelezővé azt az okostelefon-alkalmazást, ami dokumentálja az egyének közötti kapcsolatokat, és tájékoztatja az összes érintett felet, ha valakinek pozitív lesz a tesztje.

„Ez annak érdekében történne, ha valakinek pozitív lenne a tesztje, és mindez nyomon követhető.” - folytatta Wurz. Ez azonban adatvédelmi szempontból kihívást jelentene, és nem biztos, hogy mindenki beleegyezne az ehhez hasonló „nyomon követésbe.”

Ausztriában a Vöröskereszt például már kifejlesztett egy ilyen alkalmazást, ami bárki számára elérhető, de nem kötelező. Ez „Stop Corona” néven fut, ami ugyancsak hasznos lehet a vírus elleni harcban.

Wurz szerint, ha a Forma-1 újra is indul, elengedhetetlen az, hogy a sportban minimalizálják a létszámot, amennyire az csak lehetséges, elkerülvén a fertőzés nagyobb kockázatát. Emellett szerinte mindaddig, míg a kórházak túlterheltek, és nem képesek a koronavírusban szenvedő betegeken kívüli balesetekben megsérült emberek ellátására, a Forma-1 elindítása nem opció. A pilóta szerint senkit sem szabad veszélybe sodorni egy sportesemény miatt.

Az osztrák egyértelműen hangsúlyozta, a Forma-1 csak akkor indulhat útra, ha az egészségügyi rendszereknek van szabad kapacitása. „Ehhez nyilvánvalóan még heteket és hónapokat kell várni. Azt hiszem, van még egy kis időnk erre.” - mondta Wurz, hozzátéve, hogy a vírus keletről nyugatra terjedt, így a visszaállás is eltérhet az országokban.

