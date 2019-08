Emiatt teljesít olyan jól Hamilton és Verstappen?

A Forma-1-ben sokszor nagyon kevés idejük van a versenyzőknek arra, hogy bizonyítsanak. Remek példa erre a közelmúltból Pierre Gasly, aki még egy teljes szezont sem futhatott végig a Red Bull-Hondánál, mert a vezetőség a Magyar Nagydíjat követően lecserélte őt az újonc Alexander Albonra, aki szintén komoly kihívás előtt áll.

Még több F1 hír: Button magára tetováltatta első gyermeke nevét

A királykategóriában igencsak ritka az, amikor valaki többször is megkapja a lehetőséget, vagy a bizalmat. Erre pedig talán Romain Grosjean az egyik legjobb példa, aki az elmúlt években sokszor hibázott, de még mindig a Haas F1 Team pilótája lehet. Igaz, most minden eddiginél nagyobb az esély arra, hogy az év végén kiadják az útját és Esteban Ocon, Valtteri Bottas, vagy Nico Hülkenberg érkezzen a helyére.

Carlos Sainz Jr., a McLaren versenyzője a lapunk kérdésére elmondta, szerinte az emberek alábecsülik azt, hogy versenyzőként sokszor milyen nehéz alkalmazkodni egy csapathoz: „Nagy különbségek vannak a csapatok között. A csapatok sokkal jobban különböznek egymástól, mint azt gondolnák. Ezzel együtt az autók is nagyon eltérően viselkednek.”

„Ez is az oka annak, hogy egy versenyzőnek néhány versenyre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a csapathoz, és egy autóhoz. Láthattuk ezt idén Daniel Ricciardo és Pierre Gasly esetében is. Sőt, még Charles Leclerc-nek is szüksége volt egy kis időre az idény első felében. Versenyzőként igenis szükséged van némi időre, hogy megismerd a csapat összes előnyét és hátrányát.”

Lando Norris, McLaren MCL34, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

„Minden csapat eltérően működik, szóval ez az egész időbe telik. Az emberek azt is alábecsülik, hogy valójában sokkal több teljesítmény érhető el egy csomagból, ha egy évnél hosszabb ideig vezetsz egy bizonyos istállónak. Remek példa erre az az időszak, amit a Toro Rossónál töltöttem el, bár ez az autó soha nem volt a legjobb a középmezőnyben, de a lehető legtöbbet tudtam kihozni belőle, mert már jól ismertem a csomagot, és tudtam, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a legtöbbet hozzam ki belőle.”

„Ugyanezt láthatjuk Sergio Pérezzel a Racing Pointnál, Max Verstappennél a Red Bullnál, és Lewis Hamilton esetében a Mercedesnél. Jól teljesítenek, mert egy kicsit hosszabb ideig voltak ugyanabban a csapatban, és tudják, hogy hogyan lehet optimálisan használni az autójukat.”

Vajon Sainz esetében ez mit jelent a McLarennél? „Még mindig úgy érzem, hogy sok a fejlesztési és fejlődési lehetőség. Az autó beállításaival is sokat lehet javítani. Sok dolgot próbálunk ki a pénteki napokon, hogy kiderítsük, mi lenne az az út, ami számomra ideális. Ez a folyamat pedig időt vesz igénybe, és évekről beszélek. Minél hosszabb ideig megyünk ugyanazzal a csapattal, annál többet tudsz meg az autóról és az alakulatról, valamint azokról az emberekről, akikkel együtt dolgozol, és hogy miként lehet mindenből a legtöbbet kihozni.”

Kamui Kobayashi a hazai közönsége előtt parádézhatott, ami végül egy második helyet hozott számára a Super Formula bajnokságban, továbbra is harcolván a címért, de hamarosan növelnie kell a tétet.