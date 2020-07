Emiatt nem volt elérhető azonnal az FIA számára Hamilton 360 fokos onboardja

Lewis Hamilton 3 hellyel várhatta hátrébb a futamot az évadnyitó Osztrák Nagydíjon. Eredetileg a második helyről indult volna, de végül megbüntették. Az ötödik helyről kellett nekivágnia a versenynek, miután új bizonyítékok kerültek elő.

A Red Bull Racing látta a 360 fokos onboard felvételt, ami bizonyította, hogy Hamilton mégis hibázhatott a figyelmeztetés ellenére. Ezek után pedig nem volt kérdés, hogy megbüntetik. Michael Masi választ adott arra is, hogy miért nem volt elérhető számukra ez a szombati vizsgálatkor.

„Egyszerűen nem állt a rendelkezésünkre Lewis autójának a fedélzeti kamerájából a felvétel, a Red Bull pedig csak később jelezte, hogy nekik van egy 360 fokos felvételük. Akkor láttuk mi is, hogy mi a helyzet.”

Korábban nem tudtunk, hogy ilyen felvétel is van. Emellett az elég nagy szerencsénk, hogy a csapatok pár éve mindennel kapcsolatban kérhetnek felülvizsgálatot. Hogy mi számít új és jelentéktelen elemnek egy büntetendő szituáció vizsgálatakor, már tavaly is volt erre példa. Kicsit félre is lett értelmezve a dolog, mert a Red Bull nem óvást nyújtott be, ők ezeket a kérdéseket tették fel: ez egy új és jelentős elem?”

„Ezért van a válaszunkban két döntés. Az első döntés az volt, hogy igen, ez új és jelentős elem, a második pedig az, hogy a második felvétel alapján tartott meghallgatás szerint amennyiben már szombat este megvan nekik ez a felvétel, a bírák akkor is a büntetés mellett döntöttek volna."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A büntetés tehát már hamarabb is megszülethetett volna, de a felvételek hiányában ez nem volt lehetséges. Az új bizonyítékokkal hamar kiderült, hogy változott a kép, így Hamilton megkapta a 3 helyes rajtbüntetést.

Adódik a kérdés, hogy ezek a 360 fokos fedélzeti kamerás felvételek miért nem állnak rögtön az FIA rendelkezésére. „Valójában ez egy olyan dolog, amiről ma délután beszélgettünk a FOM-mal. Nyilvánvalóan ez nem olyasvalami, ami az élő közvetítés során elérhető. Ezt le kell tölteni az autóból, feldolgozni, és így tovább.”

Masi emiatt is tartja jó ötletnek a felülvizsgálati jogot, mert időközben előkerülhetnek új bizonyítékok, de ez nem túl gyakori. Most megtörtént, és ennek alapján módosítottak a korábbi döntésen, ami kvázi ezzel egy külön esetté vált.

A Red Bull felülvizsgálati kérelme alig 1 órával futott be a rajt előtt. Ez pedig nem könnyítette meg az FIA munkáját. „Általában egy órával a formációs kör előtt próbáljuk meg közzétenni a rajtrácsot. Ebben az esetben sok ember láthatta a rajtrácson, hogy amikor a csapatok felsorakoztak, mely körülbelül 1 órával a formációs kör előtt történt, a Mercedesen az első és az ötödik helyre ment.”

Masi elégedett azzal, ahogy időbeli szempontból eljártak a kérdésben, de hozzátette, hogy ennek mindig van adminisztratív része, így meg kell hallgatni a feleket, megírni a közleményt, új rajtrácsot készíteni, és azt kiadni.

Visszatérve a Hamilton-incidensre, az FIA is nyithat újra vizsgálatokat, vagy a csapatoknak kell ezt kérnie? „A kérdéses passzus, amit nézni kell, a 14,1,1-es a nemzetközi sportszabályzatban, a felülvizsgálatra való jog. Az FIA részéről csak a főtitkár nyújthat be ilyen kérelmet a versenybírákhoz, emellett az érintett felek valamelyike. Magyarán csak ez a két lehetőség elérhető, a versenybírák maguk nem indíthatják el ezt a folyamatot.”