Emiatt nem küzdhetett Japánban a pontszerzésért Sargeant

Bár az utolsók között végzett, Logan Sargeant elégedett a Japán Nagydíjon nyújtott teljesítményével. A Williams amerikai versenyzője, akinek egyáltalán nem biztos a helye 2025-re, a Japán Nagydíjon, azonban az első kiállásnál balszerencséje volt (négy pilótát is el kellett engednie a bokszutcában, mert veszélyes lett volna kiengedni), majd a 41. körben pedig megpördült, így csak 17. lett.

A 23 éves versenyző így értékelt a leintés után: „Szerintem jól rajtoltam és az első etap is jól sikerült, próbáltunk bátor stratégiával próbálkozni és működhetett is volna, de nem volt szerencsénk az első kiállásnál, négyen is elmentek mellettünk, ennek pedig elég komoly hatása van egy versenyen.”

„Persze, próbáltam alkalmazkodni, cseréltünk még egyszer, nyomtam, ahogy tudtam, hogy elkapjam az előttem lévőket, ekkor csíptem meg a kerékvetőt és egyenesítettem ki egy kanyart. Elég zavaró hiba, de így is pozitív volt a verseny, tudván, hogy jó eredményt is elérhettem volna.”

Sargeant és csapattársa, Alex Albon mostanában inkább azzal vétették észre magukat, hogy Albon melbourne-i balesete után csak egy autójuk állt rajthoz – Albon Szuzukában is falba tette az autót, így most versenyt futnak az idővel, hogy két kocsijuk legyen Kínában.