Emiatt lett kevésbé vakmerő Hamilton az elmúlt években

A fiatal versenyzők közül sokan valóban igencsak vakmerőek és sokkal többet vállalnak be, mint az idősebb társaik. Ez nem amiatt van, mert a tapasztaltabb versenyzők már nem „harapnak” annyira, csupán másképpen gondolkoznak, mint azok, akik csak most léptek be a sportba és égnek a bizonyítási vágytól, nem gondolván az esetleges következményekre.

Max Verstappen hasonló szerepben volt az első éveiben, amikor sorra belekeveredett a különböző konfliktusokba, amik időről időre nemcsak magának, hanem a csapatának és az ellenfélnek is sokba kerültek. Az idei évre már a holland is óvatosabb, ami nagyban köszönhető a tapasztalatának. Ezen a legtöbb pilóta átesik, aki pedig nem, az elveszíti a helyét.

Lewis Hamilton még jól emlékszik azokra az időkre, amikor fiatalon többet engedett meg magának a volán mögött. Mostanra sokkal tudatosabban és óvatosabban vezet, hiszen tudja, hogy mekkora munka áll az autója mögött. Egyszerűen nem akar kárt okozni és elrontani a kemény munkát a csapat részéről.

„Amikor fiatalabb voltam, ez más volt. Most azonban már az a cél, hogy segítsek a csapatomnak a lehető legtöbb pontot elérni és hogy az a lehető legmagasabbra kerüljön. Tehát akkoriban hajlandó voltam egy kicsivel nagyobb kockázatot vállalni, hogy extra pozíciót szerezzek. Jelenleg azonban már hosszabb távra gondolkozom, ami egy apró, de annál fontosabb különbséget jelent.”

„Amikor fiatalabb vagy, kevésbé törődsz ezekkel a dolgokkal. Mindenkinek más a felfogása akkor. Idősebb korodra ezeket a dolgokat már nem gondolod így. Ebben a korban és tapasztalattal már elgondolkozol azon, hogy mennyi helyet kell adni a versenyzőknek és közben eszembe jut az a tény, hogy 2000 ember dolgozik az autón, akik bíznak bennem, hogy okos döntéseket hozok és nem vagyok önző, megpróbálván megszerezni ezt az egy extra helyet, ami persze jó lenne, de költségekkel is járhat, ha potenciálisan elveszítjük a bajnoki helyezésünket.”

„Tehát azt hiszem, az öregedéssel inkább csapatjátékossá váltam és most inkább megértem, hogy nem nyerhetek meg mindent. Gyerekként olyan vagy, aki mindent meg akar nyerni. Most már tudom, hogy ez egy hosszú játék, egy maraton és nem sprintverseny. Ezt a filozófiát követem, amit még 21 vagy 22 évesen nem ismertem.”

