Emiatt is hibáznak a Ferrari versenyzői időről időre

Egy nagyon érdekes helyzet állt elő a Ferrarinál, miután a vezetőség már a 2020-as szezon előtt közölte Sebastian Vettellel, hogy nem számítanak rá a jövőben. A német még csak ajánlatot sem kapott 2021-re, és Carlos Sainz Jr. veszi át a helyét.

Sokan nyilatkoztak úgy, hogy ez nem volt egy túl jó döntés az olaszoktól, mivel Vettel más felfogásban versenyezhet, ami ronthatja a csapategységet. A német világbajnokot is meglepte, hogy még csak ajánlatot sem kapott, de elfogadja a helyzetét.

Vettel a háttérben már az Aston Martinnal tárgyal, és a pletykák szerint nem kizárt, hogy végül a régi csapatánál, a Red Bullnál köt ki a gyengébben teljesítő Alexander Albon helyén. Max Verstappennel egy nagyon erős párost alkothatna.

Most azonban még minden arról szól, hogy Vettel a Ferrari színeiben nyújtson jó teljesítményt Charles Leclerc csapattársaként. Az SF1000 több sebből vérzik, nagyon gyengén teljesít, és ez nem könnyíti meg a munkát.

Giancarlo Minardi, az egykori F1-es csapattulajdonos, aki igen nagy név a motorsportban, a Corriere dlelo Sport lapnak adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy szerinte a Vettel-Leclerc csata még sokat hozhat a konyhára.

Minardi nem azoknak a véleményét pártolja, akik azt mondják, ennek „mérgező” hatása lehet a morálra. Éppen ellenkezőleg, ez nagy javuláshoz is vezethet. „Normál esetben a belső küzdelem extrém javulásokhoz vezethet.” - idézte Minardit a Formula Passion.

„A problémát nem a pilóta kezelése jelenti, hanem valami más. Az autó.” - tette hozzá Minardi, aki szerint Leclerc hibája is arra vezethető vissza, hogy az ilyen helyzetekben több kockázatot vállalhatnak a pilóták, máskülönben esélyük sincs.

„A monacói bizonyította, hogy erős és nagyon tehetséges, de egyértelmű, hogy a bajnokká váláshoz egy autóra is szükség van. Enélkül nem juthatsz messzire.” - folytatta a neves olasz szakember, aki szerint egy ilyen idény meghatározhatja a folytatást.

Vettel kapcsán azt mondta, a német az elmúlt másfél évben több hibát is vétett, de a kvalitása megkérdőjelezhetetlen, hiszen négy világbajnoki címet is nyert, „ de úgy tűnik, hogy időről időre elfelejti a játékot.” Minardi szerint a versenyképes autó hiánya több hibát szülhet, és ez lehetett Vettelnél is, aki olyan megoldásokat próbált ki a pályán, amikre általánosságban nem lenne szüksége.

