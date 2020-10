Emberi jogi aggályokat vethet fel a Szaúdi Nagydíj versenynaptárba kerülése

A szaúd-arábiai Dzsidda városa az előzetes 2021-es versenynaptár szerint, amelyet hétfőn a csapatfőnököknek is bemutattak, egy utcai versenynek ad majd otthont. A hosszabb távú terv az, hogy az ország a Rijádban épülő Al-Kiddija nevű rendezvényközpontban rendezzen futamot, ez azonban még épül.

A Forma-1 már eddig is sok szállal kötődött az országhoz az Aramco nevű olajvállalat révén, amely az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerük. A cég több futamnak is névadó szponzora, idén például a Magyar és a Spanyol Nagydíjnak is.

Szaúd-Arábiában több nemzetközi motorsporteseményt is rendeznek, 2018. decemberében látogatott először Rijád utcáira a Formula E. Az Amnesty International eközben régóta folytat kampányt az országban elkövetett emberi jogi visszaélésekkel szemben és rámutatott a sporttal kapcsolatos kötődéseikre.

Idén az AI egyszer már figyelmeztetett, amikor a Newcastle United focicsapatot szaúdiak akarták felvásárolni az ország közbefektetési alapján keresztül, ami az Aramcónak is tulajdonosa, ez az üzlet végül nem is valósult meg.

A közbefektetési alap idén nagyon sokat költött, elsősorban a COVID-19-járvány által sújtott cégeket igyekeznek felvásárolni. Több nagy név iránt érdeklődtek, többek között az Uber, a BP, a Boeing, a Citigroup, a Facebook, a Marriott, a Disney, a Cisco, a Bank of America, a Shell, a Total, a Qualcomm, az IBM és a Starbucks is a célkeresztjükben van, emellett 418 millió dollárért részesedést szereztek a Forma-1 testvércégében, a Live Nationben.

Arra a hírre, hogy a Forma-1 esetleg futamot rendezhet a Közel-keleti országban, az Amnesty gyorsan reagált: „A Forma-1-nek rá kéne ébrednie, hogy a 2021-es Szaúdi Nagydíj pusztán az ország borzalmas emberi jogi körülményeinek elfedésére szolgál.” – mondta el Felix Jakens, a szervezet brit részlegének kampányfőnöke.

„A Newcastle United felvásárlásának kudarca nyilvánvalóan nem térítette el a szaúdi hatóságokat, akik ezek szerint továbbra is a topkategóriás sportokban látják a komolyan megtépázott hírnevük jóvá tételét.”

„Annak ellenére, hogy micsoda hírverés volt azért, mert a nők anélkül vezethetnek Szaúd-Arábiában, hogy lecsuknák őket, a hatóságok nemrég több vezető nőjogi aktivistát letartóztattak és megkínoztak.”

„Amennyiben a Szaúdi Nagydíj megrendezésre kerül, a Forma-1-nek biztosítania kellene, hogy a szerződésekben a beszállítói lánc minden tagja szigorú munkavédelmi teljesítéseket vállal és hogy az események diszkrimináció nélkül, mindenkinek látogathatóak legyenek.”

Jakens a sport szereplőinek támogatását várja: „A dzseddai futam előtt a Forma-1 minden versenyzőjét, tulajdonosát és csapatát arra kérjük, emeljék fel a hangjukat az ország emberi jogi helyzetével kapcsolatban és fejezzék ki szolidarításukat az országban raboskodó emberi jogi aktivistákkal.”

A Forma-1 az Amnesty aggályaira reagálva nem kommentálta Szaúd-Arábia esetét, csupán arra mutattak rá, hogy a futam még nem lett bejelentve hivatalosan, a Motorsport.com kérdésére azért elmondta egy szóvivő, hogy a Forma-1 figyel az emberi jogi problémákra:

„A Forma-1 évtizedekig küzdött azért, hogy mindenhol, ahol versenyzünk, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból is hasznos legyen. A Forma-1-hez hasonló sportok egyedi helyzetben vannak, határokon és kultúrákon átívelve hoznak össze országokat és közösségeket, hogy e remek verseny szenvedélyét és izgalmait megosszák egymással.”

„Nagyon komolyan vesszük a felelősségünket és minden partnerünknek, illetve rendező országnak világossá tettük, mi a véleményünk az emberi jogokról, ők pedig ezt maximálisan tiszteletben tartják az események megrendezésekor.”

