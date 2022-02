Eltűnik a Senna-logó a Williamsről

Kedden délután online mutatta be az új szezonra készített autójának festését a Williams, ami változott a tavalyihoz képest, ugyanis a kéknek több árnyalata is megjelenik majd a járgányon, valamint a brit gyökerekre is utalnak a piros illetve fehér színekkel.

Bár a Williams is azt az utat választotta, hogy csak egy mintaautóra illesztette rá a festést és nem mutatta meg mit főzött ki a mérnöki gárda a boszorkánykonyhában (erre a kedd délutáni shakedownon kerülhet sor), egy fontos változás mégis feltűnik.

A britek Ayrton Senna imolai halála óta az S logóval az autó orrán futott a brazil pilóta tiszteletére, ám ez a hagyomány 2022-ben megszakad. Természetesen erről Jost Capito csapatfőnököt is megkérdezték, aki elmondta, a csapat szeretne továbblépni és nem akarja többé emlékeztetni versenyzőit az 1994-es San Marinói Nagydíjon történt tragikus balesetre.

Természetesen a Williams továbbra is ápolja Senna emlékét és múzeumában egy külön helyiséget hoznak létre a brazil ikonnak. „A jövőbe kell tekintenünk, új korszak kezdődik a Forma-1-ben, új autót építettünk. Felújítottuk a múzeumunkat is, ahol egy különleges teret alakítottunk ki Ayrton ünneplésére“ - mondta Capito.

A csapatfőnök hozzátette, nem konzultáltak Senna családjával a döntésről, de a csapat továbbra is együttműködik a Senna Alapítvánnyal és ezt a kapcsolatot szeretnék mélyíteni is. „Ha segíthetünk az embereknek az alapítványon keresztül, akkor azt hiszem, mindenki profitál ebből.“

Az 1994 végén létrehozott Ayrton Senna Intézet egy brazil civil szervezet, amelynek az egykori versenyző nővére, Viviane az elnöke. A szervezet pénzt gyűjt brazil fiatalok oktatására és szociális programokban történő részvételére.

