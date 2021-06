Hivatalos: Eltörölték a Szingapúri Nagydíjat!

Először a BBC jelentette be, hogy a 2020-as után a 2021-es Szingapúri Nagydíj is elmarad, miután a továbbra is szigorú járványügyi szabályok miatt nem tudná több ezer ember számára megnyitni a határait a délkelet-ázsiai városállam.

Az F1 egyelőre hivatalosan még nem kommentálta a BBC értesüléseit, a Motorsport.com-nak azonban megerősítették a szingapúri verseny szervezőbizottságából, hogy valóban elmarad az idei verseny.

A Forma-1 egyik szóvivője azonban kijelentette, hogy már most egy újabb alternatív helyszín beszervezésén dolgoznak.

„Továbbra is szorosan együttműködünk a szervezőkkel, és több opciónk is van alkalmazkodni a továbbra is képlékeny helyzethez” – áll a rövid közleményben.

Azok után, hogy júniusban elmarad a Montreal helyére beugró Török Nagydíj, az Isztambul park még mindig nem tett le arról, hogy 2020 után 2021-ben is Forma-1-es versenyt rendezzen, míg hivatalosan még az F1 „tartaléklistáján” szerepel a Kínai Nagydíj is.

A Szingapúri Nagydíj egy tripla hétvége középső versenye lett volna Orosország után és Japán előtt, így elméletben csak egy ázsiai helyszín jöhetne szóba a földrajzi adottságok miatt.

Ugyanakkor az is egy opció lehet az F1 számára, hogy Suzukát egy héttel előrébb hozzák, és hogy egy kicsit megtolják a sport amerikai nézőszámát, dupla versenyt tartanának Austinban október 17-én és 24-én. (Sőt, az egyik, még meg nem nevezett csapafőnök értesülései szerint még arra is van esély, hogy az F1 visszatérjen Indianapolisba).

A jelenlegi versenynaptárból Brazília és az Egyesült Arab Emirátusok (valamint Törökország is) szerepelnek az Egyesült Királyság piros listáján, amennyiben az F1 gerincét adó 7 angol csapat tagjai innen térnének haza, kötelező karantén várna rájuk.

Továbbra is óvatos Ausztrália is, hiába építik újra az Albert Parkot, egyelőre nem nyitották meg a határaikat a külföldiek előtt, és ez lehet, hogy ez nem fog változni a november 21-re kitűzött dátum előtt.

Frissítés: A Motorsport.com értesülései után pár órával az F1 hivatalosan is megerősítette a 2021-es Szingapúri Nagydíj eltörlését.