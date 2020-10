Mercedes 1-2 a Nürburgringen, meglepően jól mentek a Ferrarik

Elérkeztünk a szombati naphoz a Nürburgringen, és az időjárás sokat javult tegnaphoz képest. Bár továbbra is nagyon hideg volt, de napsütés fogadta a pilótákat, ezt pedig gyorsan ki is használták, hiszen a kezdéskor szinte mindenki a pályára hajtott.

Hamar záporozni is kezdtek a mért idők, bár minden versenyző először csak az aszfaltcsík megismerkedésével foglalkozott, hiszen a pénteki nap teljes törlése miatt egyetlen métert sem tettek még meg az idei autókkal.

Tíz perc elteltével a két Red Bull állt az élen, Verstappent Alex Albon követte. Ez viszont nem tartott sokáig, hiszen valóban gyorsan változtak az eredmények, és sorra cserélődtek a versenyzők a top 10-ben.

Az edzés elején az is kiderült, hogy Lance Stroll nem tud részt venni rajta, mivel ma reggel nem érezte teljesen jól magát. A Racing Point már Nico Hülkenberget is felhívta, ha Stoll esetleg nem tudna beülni az autóba a későbbiekben. A német már meg is érkezett a pályára, és benne van a pakliban, hogy ismét helyettesítenie kell.

A mindössze 7-8 fokos levegőben és a 16 fokos pályán sok hibát, elfékezést és kisebb kicsúszást is láthattunk, Sebastian Vettel még meg is forgott egyszer az utolsó sikán után, de nem történt komolyabb baj.

Az FIA továbbá még figyelmeztette a mezőnyt, hogy ha a 4-es kanyarban túlságosan is szélesre futnak, akkor az idejüket törölni fogják. Ugyanez a szabály lesz érvényben a pálya végén található sikánnál is. Ha levágják, akkor már nem lesz érvényes a köridejük.

Lewis Hamilton az edzés felénél a DAS-rendszerével bíbelődött, még a mérnökének is elmondta, hogy beszélniük kell róla. Ennek egyébként komoly jelentősége lehet majd az időmérőn, hiszen a rendszer nagyban hozzájárulhat az abroncsok felmelegítéséhez, ami ilyen hideg időben aranyat érhet majd a Mercedesnek.

Kicsit több mint fél óra elteltével Esteban Ocon pörkölt oda, és futott egy 1:27,634-es időt, amely új pályacsúcsot jelentett a Nürburgringen. Ezzel megdőlt Takuma Sato még 2004-ben felállított rekordja. Ez azonban csak rövid életűre sikeredett, mert nem sokkal később Lando Norris szelte át a célvonalat és előzte meg Ocont három ezredmásodperccel.

Russellnek is volt egy hibája az utolsó sikánnál, kicsit szélesre futott, megcsípte a füvet, és már nem tudta megfogni. Az autója hosszú métereken keresztül szánkánzott a vizes füvön, és szerencséje volt, hogy hatalmas a bukótér azon a ponton.

Az időmérős szimulációk továbbra is zajlottak, mindenki igyekezett a lehető leggyorsabban megtanulni a Nürburgringet. Valtteri Bottas az edzés hajrájába lépve már egy nagyon komoly kört rakott oda, és 1:26,225-el állt az élre.

Ezt az időt pedig már senki nem tudta megdönteni, így Bottasé lett végül az FP3. A végén még Hamilton jött fel másodiknak, és a két Ferrari is durrantott egyet. Charles Leclerc a harmadik, Sebastian Vettel pedig az ötödik lett.

A legjobb tízben egyébként elég vegyes volt a felhozatal, ami a csapatokat és pilótákat illeti, egyelőre tehát nem látni, hogy ki lehet a középmezőny legjobbja. Emiatt pedig mindenképpen érdemes lesz megnézni a délutáni időmérő edzést, hiszen a kevés felkészülés miatt még mindig sokat változhatnak az erőviszonyok.

Folytatás tehát délután háromkor!

Íme az edzés teljes végeredménye:

