Bottas nyerte a Toszkán Nagydíj első szabadedzését, de Leclerc is a top 3-ban

A Forma–1 megérkezett a második olaszországi futam helyszínére, Mugellóba. Hivatalos versenyhétvégén még sosem ment itt a sorozat mezőnye, ezért hamar a pályára hajtottak a pilóták, hogy teljesítsék az első installációs köröket.

Bizonyos szempontból nemcsak maga a helyszín debütált az F1-es naptárban, de a szurkolók is, hiszen idén először nyitották meg a lelátókat a rajongók számára. Napi 2880 nézőt engednek be a pályára, természetesn szigorú óvintézkedések betartásával.

A Ferrarinak természetesen külön jelentőséggel bír ez a hétvége, mivel ez lesz a csapat történelmi, 1000. versenye. A különleges festés is bemutatkozott, amely szépen csillogott az olasz napfényben.

Lando Norris pedig annyira élvezte már az első körét, hogy amikor a mérnöke megkérte őt, hogy ellenőrizzék a rádiót, a brit hangos éneklésbe kezdett, jelezvén, hogy minden rendben van a rádiós kapcsolattal.

Az első mért kör Valtteri Bottas nevéhez fűződött, őt pedig szép lassan követték a többiek. Hiába mentek már a versenyzők ezen a pályán a szimulátorban, az éles bevetés mindig teljesen más, ezért fontos volt, hogy mindenki minél hamarabb felvegye a pálya ritmusát.

Mechanics push the Charles Leclerc Ferrari SF1000 in the pit lane

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images