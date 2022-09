Először vásárolható meg egy 2022-es Forma-1-es autó, így lehet tiéd az Alfa idei bemutatóautója!

Az F1 Authentics-en mindig különleges F1-es relikviákat és autókat árulnak. A rajongók dedikált ruhákat vagy az autók alkatrészeit is megvásárolhatják, de most akár egy idei F1-es bemutatóautó tulajdonosai is lehetünk. Ez az első alkalom, hogy egy éppen futó bajnokság autója kerül eladásra az oldalon.

A hirdetésben az Alfa Romeo 2022-es autója, a C42-es van, amelyet idén Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü vezet. Az autó teljes mértékben a jelenleg használt Alfa dizájnját viseli. Ez egy egyedülálló lehetőség, hiszen ez az első alkalom, hogy egy 2022-es autót adnak el. Csak korlátozott számban áll rendelkezésre világszerte, így a rajongóknak érdemes gyorsan cselekedniük, ha szeretnének egyet kapni. Az autó megrendelésre készül majd.

Még soha nem volt példa arra, hogy egy bemutatóautó ilyen módon elérhetővé váljon a rajongók számára. Alfa Romeo több mint kétszázezer euróba kerül, szóval mélyen a zsebbe kell nyúlni érte.

Az autó azonban nem járóképes, kifejezetten show-autónak készült, rendelkezik azonban elektronikus funkciókkal, például kapott egy 3D-nyomtatott kormánykereket, működő képernyővel és féklámpákkal, így tökéletes darabja lehet egy gyűjteménynek.

