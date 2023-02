Először hallhatjuk élesben a Ferrari 2023-as erőforrását – videó A Forma–1-es csapatok életében a téli időszak folyamán mindig kulcsfontosságú pillanat, amikor először indítják be új autójuk erőforrását. Idén már több istállótól is láthattuk és hallhattuk ezt, most pedig a Haas volt a soros.